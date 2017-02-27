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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:28
vitaliian написав:
переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
Обесценятся все бумажные деньги.
А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства.
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Libo
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:47
Libo написав: vitaliian написав:
переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
Обесценятся все бумажные деньги.
А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства.
А слона то я и не заметил (с) Ты упускаешь одну "совсем крохотную" деталь - платежеспособный спрос исчезает! В США цены на долларовый йогурт уже падают в конкуренции за потребителя, а на 3000-долларовые акции Amazon - безудержно растут, несмотря на кризис.
Кредитованию некуда двигаться дальше - ниже нуля не упадешь. А ведь безосам-маскам не нужна недвижимость даже на 1% их состояний, в то время, как средним американцам - нужна на 50% десятилетнего трудового дохода. Но у первых с приходом кризиса сильно прибыло, а у вторых - сильно убыло, несмотря на беспрецедентные государственные программы.
И кто поддержит цены недвижимости снизу даже при условии роста денежной массы?? Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...
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zРадио
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:51
холява написав:
Запорожье На пр. Металлургов продажа самая большая 27.17.
Украина ------27.15
Есть продажи и 27.12 , меньше по городу не видел .
Вчерашние и сегодняшние курсы, покупка-продажа:
Харьков 27.05..27.07 - 27.09..27.15
Сумы 26.95 - 27.10..27.15
Полтава 27.00..27.03 - 27.11..27.15
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:59
zРадио написав: Libo написав: vitaliian написав:
переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
Обесценятся все бумажные деньги.
А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства.
А слона то я и не заметил (с) Ты упускаешь одну "совсем крохотную" деталь - платежеспособный спрос исчезает! В США цены на долларовый йогурт уже падают в конкуренции за потребителя, а на 3000-долларовые акции Amazon - безудержно растут, несмотря на кризис.
Кредитованию некуда двигаться дальше - ниже нуля не упадешь. А ведь безосам-маскам не нужна недвижимость даже на 1% их состояний, в то время, как средним американцам - нужна на 50% десятилетнего трудового дохода. Но у первых с приходом кризиса сильно прибыло, а у вторых - сильно убыло, несмотря на беспрецедентные государственные программы.
И кто поддержит цены недвижимости снизу даже при условии роста денежной массы?? Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать
...
а что будет с безосами-масками с ихними растущими акциями?
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Alex2007
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:00
Libo написав:
Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня.
мы же не обсуждаем зачем нужны квартиры, как сохранить капитал который в долларах? золото или др валюты?
zРадио написав:
И кто поддержит цены недвижимости снизу даже при условии роста денежной массы?? Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...
накопления вообще враг развития, под накопленные деньги сложно планировать производство товаров длительного спроса, если накопления лежат кешем под матрасом то вдобавок они провоцируют инфляцию. К безусловному доходу рано или поздно придет, рабовладелец должен решать где и как жить его рабам, сейчас слишком много свободы. Разумеется безусловный доход можно будет потратить только на строго определенный список товаров, включая комуналь и аренду, возможно на скромное авто и немного топлива.
Alex2007 написав:
а что будет с безосами-масками с ихними растущими акциями?
смотря чем они их готовы обеспечить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:30
до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги?
- смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё
или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
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Alex2007
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:37
zРадио написав:
Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...
Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.
Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700, хотя средние еще порядка $175,00 за счет сверхбогатых. У многих миллионов мышь амбарная сдохла и одни долги.
На этом фоне вы неплохо и жирно смотритесь.
Скоро заставят вас, как богатеньких, за Джавеллины платить.
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Libo
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