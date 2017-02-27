Додано: Нед 12 лип, 2020 15:47

Libo написав: vitaliian написав: переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться. переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.



Обесценятся все бумажные деньги.

А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства. Обесценятся все бумажные деньги.А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства.

А слона то я и не заметил (с) Ты упускаешь одну "совсем крохотную" деталь - платежеспособный спрос исчезает! В США цены на долларовый йогурт уже падают в конкуренции за потребителя, а на 3000-долларовые акции Amazon - безудержно растут, несмотря на кризис.Кредитованию некуда двигаться дальше - ниже нуля не упадешь. А ведь безосам-маскам не нужна недвижимость даже на 1% их состояний, в то время, как средним американцам - нужна на 50% десятилетнего трудового дохода. Но у первых с приходом кризиса сильно прибыло, а у вторых - сильно убыло, несмотря на беспрецедентные государственные программы.И кто поддержит цены недвижимости снизу даже при условии роста денежной массы?? Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...