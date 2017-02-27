RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5898589959005901>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:14

  Libo написав:Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700,


Либо, 11,7 тыс $ на одно домохозяйство сбережений?
С трудом верится. Они что на все сбережения акции покупают? Или золото покупают? И денежных сбережений в США только в среднем 11,7 тыс.$ на семью?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 17:27, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2044
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15

  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:

Я також ломаю голову над цим! Тільки більше над тим, навіщо це, великому капіталу? Навіщо їм годувати всю цю ораву?

Імхо, манюпасу буде сенс рвати .опу, можливо через те, що працюючі\мелкіє бизнекі будуть більш рівні. Можливо будуть мати право голосу, чи мати сім"ю і дітей.
Повні маргінали будуть повність обмежені в правах, крім права на кров і базові потреби.

Фейлд стейтс, імхо, припинять існувати через обезлюднення і приєднання до більш розвинутих територій. Можливо через деякий час будуть повністю безлюдні території.

Можливо сума базового доходу буде залежати від онлайн активності. Тобто щось робиш, коментуєш пости, ставиш лайки = отримуєш пойнти, якими сплачуєш на прожиття.
change_pm
 
Повідомлень: 1571
З нами з: 03.02.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15

  Libo написав:
  zРадио написав: Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...


Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.
Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700, хотя средние еще порядка $175,00 за счет сверхбогатых. У многих миллионов мышь амбарная сдохла и одни долги. :( На этом фоне вы неплохо и жирно смотритесь. :shock: Скоро заставят вас, как богатеньких, за Джавеллины платить. 8)


Я , попрежнему общаюсь со своими коллегами и друзьями детства .
С тем ,кем учился , начинал работать , дрался , играл в футбол на ящик биомицина (Биле Мицное или Струмок 1,07 и 67 копеек соответственно),плавал на Хортицу,ловил рыбу и т.д.

После бесед с ними , я сделал вывод .,,,,Мы все сейчас идем к общей нищете , как в 60-70 годах .
Только одно, мааааленькое различие ....тогда не было такого уровня преступности , наркотиков , такого количества аутистов .
Я никогда не видел такого количества приватных авто возле покосившихся и провонянных общаг.
Люди предпочитают жить в дерьме ,но с хорошей машиной .
Такого количества безграмотных , ленивых и чванливых людей.
Тогда работали ВСЕ !
И ЖИЛИ ПО СРЕДСТВАМ.
Может быть потому что люди знали сколько и что они могут купить и строилось то , небогатое прошлое.
Мне сейчас живется значительно легче , чем раньше .
Но , мне приходится носится и вкалывать шо дурному .
И Вы знаете , мне трудно .
Может нашему заумному народу надо жить по средствам и по мозгам которые у них есть ?
С Превиликим Уважением , отголосок прошлого .....
холява
2
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2593 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:17

  greenozon написав:гомериканці- найбідніші на планеті
борги, борги і одні борги

Отож. Беднее всех, а тратят на себя больше всех. Парадокс. Во как мудро замутили! :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8285
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4022 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:20

  greenozon написав:
  Libo написав:Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.


гомериканці- найбідніші на планеті
борги, борги і одні борги

скоро прикупимо собі пару рабів -гамериканців щоб ті на нас пахали!


Ага, такая дичь. Тем временем, согласно Wealth Report от Credit Suisse за 2019-й среднее состояние американца оценивается выше 400 тыс долларов, а украинца - ниже 9 тыс долларов. И методика четко говорит, что кредиты и другие формы фондирования из оценки исключаются!

Libo любит своим длинным языком попустомелить...

https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:29

  change_pm написав:Я також ломаю голову над цим! Тільки більше над тим, навіщо це, великому капіталу? Навіщо їм годувати всю цю ораву?


А почему люди кошек дома держат?

1) Это гуманно (по крайней мере так себе люди думают);
2) Это не супер-накладно;
3) Это фан.

В случае БОДа и его спонсоров отличие лишь в 3-м пункте - большая популяция людей нужна не для фана, а для обеспечения необходимой вероятности рождения эйнштейнов, которые будут двигать мир дальше...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 12 лип, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:29

  zРадио написав:Ага, такая дичь. Тем временем, согласно Wealth Report от Credit Suisse за 2019-й среднее состояние американца оценивается выше 400 тыс долларов, а украинца - ниже 9 тыс долларов. И методика четко говорит, что кредиты и другие формы фондирования из оценки исключаются!

Libo любит своим длинным языком попустомелить...

https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf


Дубень, ты сначала разберись, что такие "состояние домохозяйства" и что такое "сбережения". :P

The average American household has $175,510 in savings as of June 2018.

That may sound like a lot, but an average can’t tell the whole story, since millions of families have nothing put away at all while others manage to be super-savers. Indeed, as it turns out, the median American household has only $11,700. :!:

https://www.cnbc.com/2018/09/27/heres-h ... 2411%2C700.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8285
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4022 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:30

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700,


Либо, 11,7 тыс $ на одно домохозяйство сбережений?
С трудом верится. Они что на все сбережения акции покупают? И налички у них только в среднем 11,7 тыс.$
Тогда я что, богаче средненго американца по сбережениям? Но я себя нищебродом считаю.


Потому что пересичный американец взял дешевый кредит на машину/квартиру/бизнес/тощо спокойно живет, работает, расплачивается за кредит - материальное благо переходит полностью в его собственность, берет новый кредит, и так по кругу - он в целом постоянно богатеет (если не расплачивается за кредит - забирают без разговоров соответствующие залоги). Им нет особого смысла заниматься накоплением, у них и так рабочая система с использованием кредитов, где кто хочет работать, имеет возможности, зарабатывает и тратит. О пенсиях в будущем им тоже можно не напрягаться - государство со страховыми нормально решает этот вопрос.
Правда приходится периодически "сбрасывать баласт" в виде кризиса и приводить систему к балансу. Но кто с мозгами там - тот наверное и не сильно от этого страдает.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 12 лип, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2313
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:34

  Libo написав:Дубень, ты сначала разберись, что такие "состояние домохозяйства" и что такое "сбережения". :P


Дурень, мне не нужно с этим разбираться - я и сам раньше тебя сказал, что американцам без жилья не за что будет его приобретать. Причем чем дальше, тем ситуация будет усугубляться.

Я реагировал на твою дичь о том, что украинцы - богатеи!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:36

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700,



Тогда я что, богаче средненго американца по сбережениям? Но я себя нищебродом считаю.


Так точно.
Если у тебя под матрасом больше $11,700, то по сбережениям ты богаче американца.
Я давно вам об этом говорю. :o
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8285
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4022 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5898589959005901>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Electron і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19477 2396891
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:37
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1589043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16672)
12.07.2020 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.