Додано: Нед 12 лип, 2020 17:29

https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf Ага, такая дичь. Тем временем, согласно Wealth Report от Credit Suisse за 2019-й среднее состояние американца оценивается выше 400 тыс долларов, а украинца - ниже 9 тыс долларов. И методика четко говорит, что кредиты и другие формы фондирования из оценки исключаются!любит своим длинным языком попустомелить...

Дубень, ты сначала разберись, что такие "состояние домохозяйства" и что такое "сбережения".The average American household has $175,510 in savings as of June 2018.That may sound like a lot, but an average can’t tell the whole story, since millions of families have nothing put away at all while others manage to be super-savers. Indeed, as it turns out, the median American household has only $11,700.