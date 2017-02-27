Alex2007 написав:

и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги?

до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всёили занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим,- я вообще не представляю