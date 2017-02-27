Либо, 11,7 тыс $ на одно домохозяйство сбережений?
С трудом верится. Они что на все сбережения акции покупают? Или золото покупают? И денежных сбережений в США только в среднем 11,7 тыс.$ на семью?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:14
Либо, 11,7 тыс $ на одно домохозяйство сбережений?
С трудом верится. Они что на все сбережения акции покупают? Или золото покупают? И денежных сбережений в США только в среднем 11,7 тыс.$ на семью?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 17:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15
Я також ломаю голову над цим! Тільки більше над тим, навіщо це, великому капіталу? Навіщо їм годувати всю цю ораву?
Імхо, манюпасу буде сенс рвати .опу, можливо через те, що працюючі\мелкіє бизнекі будуть більш рівні. Можливо будуть мати право голосу, чи мати сім"ю і дітей.
Повні маргінали будуть повність обмежені в правах, крім права на кров і базові потреби.
Фейлд стейтс, імхо, припинять існувати через обезлюднення і приєднання до більш розвинутих територій. Можливо через деякий час будуть повністю безлюдні території.
Можливо сума базового доходу буде залежати від онлайн активності. Тобто щось робиш, коментуєш пости, ставиш лайки = отримуєш пойнти, якими сплачуєш на прожиття.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15
Я , попрежнему общаюсь со своими коллегами и друзьями детства .
С тем ,кем учился , начинал работать , дрался , играл в футбол на ящик биомицина (Биле Мицное или Струмок 1,07 и 67 копеек соответственно),плавал на Хортицу,ловил рыбу и т.д.
После бесед с ними , я сделал вывод .,,,,Мы все сейчас идем к общей нищете , как в 60-70 годах .
Только одно, мааааленькое различие ....тогда не было такого уровня преступности , наркотиков , такого количества аутистов .
Я никогда не видел такого количества приватных авто возле покосившихся и провонянных общаг.
Люди предпочитают жить в дерьме ,но с хорошей машиной .
Такого количества безграмотных , ленивых и чванливых людей.
Тогда работали ВСЕ !
И ЖИЛИ ПО СРЕДСТВАМ.
Может быть потому что люди знали сколько и что они могут купить и строилось то , небогатое прошлое.
Мне сейчас живется значительно легче , чем раньше .
Но , мне приходится носится и вкалывать шо дурному .
И Вы знаете , мне трудно .
Может нашему заумному народу надо жить по средствам и по мозгам которые у них есть ?
С Превиликим Уважением , отголосок прошлого .....
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:17
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:20
Ага, такая дичь. Тем временем, согласно Wealth Report от Credit Suisse за 2019-й среднее состояние американца оценивается выше 400 тыс долларов, а украинца - ниже 9 тыс долларов. И методика четко говорит, что кредиты и другие формы фондирования из оценки исключаются!
Libo любит своим длинным языком попустомелить...
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:29
А почему люди кошек дома держат?
1) Это гуманно (по крайней мере так себе люди думают);
2) Это не супер-накладно;
3) Это фан.
В случае БОДа и его спонсоров отличие лишь в 3-м пункте - большая популяция людей нужна не для фана, а для обеспечения необходимой вероятности рождения эйнштейнов, которые будут двигать мир дальше...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 12 лип, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:29
Дубень, ты сначала разберись, что такие "состояние домохозяйства" и что такое "сбережения".
The average American household has $175,510 in savings as of June 2018.
That may sound like a lot, but an average can’t tell the whole story, since millions of families have nothing put away at all while others manage to be super-savers. Indeed, as it turns out, the median American household has only $11,700.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:30
Потому что пересичный американец взял дешевый кредит на машину/квартиру/бизнес/тощо спокойно живет, работает, расплачивается за кредит - материальное благо переходит полностью в его собственность, берет новый кредит, и так по кругу - он в целом постоянно богатеет (если не расплачивается за кредит - забирают без разговоров соответствующие залоги). Им нет особого смысла заниматься накоплением, у них и так рабочая система с использованием кредитов, где кто хочет работать, имеет возможности, зарабатывает и тратит. О пенсиях в будущем им тоже можно не напрягаться - государство со страховыми нормально решает этот вопрос.
Правда приходится периодически "сбрасывать баласт" в виде кризиса и приводить систему к балансу. Но кто с мозгами там - тот наверное и не сильно от этого страдает.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 12 лип, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:34
Дурень, мне не нужно с этим разбираться - я и сам раньше тебя сказал, что американцам без жилья не за что будет его приобретать. Причем чем дальше, тем ситуация будет усугубляться.
Я реагировал на твою дичь о том, что украинцы - богатеи!
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:36
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