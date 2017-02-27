мы же покупаем старые авто в 2 раза дороже чем они стоят в сша или европе, значит богатые. Затраты на старое авто бедный человек не потянет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мы же покупаем старые авто в 2 раза дороже чем они стоят в сша или европе, значит богатые. Затраты на старое авто бедный человек не потянет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 лип, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:39
дивлячись як рахувати
Он в Америці роздають гроші на халяву і народ бунтує,
а в Україні держава гроші краде, а народу пофіг. КРЖН не впав ні на копійку.
Як там з коронобєсієм в США і Країні?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:43
Мені цікаво
Кого хоче більше надурити зрадіо? Себе??
чи нас?
400000/9000=44 рази
Чи живуть американці в 44 рази довше?-ні ,всього на 5%
Чи їдять мяса в 44 рази більше?-ні всього в 3 рази
Чи мають телефонів в 44 рази більше - ні, в нас кожен має по телефону (нехай ціною в 2000 грн ) ,тоді у випадку коли кожен америкос має айфон - то різниця всього в 10 разів
Чи мають в 44 рази більше м2? - ні всього в 3 рази
То звідки береться ця різниця?
Відповідь очевидна
Середня різниця - 44 рази
А різниця між 1 000 000 найбагатших українців з 1 000 000 найбагатших американців - більше ніж 150 разів...
От і виходить
Чим менший дохід - тим менша різниця(американський бомж не відрізняється по своїй якості і тривалості життя від українського бомжа)
Чим вищий дохід - тим вища різниця....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:44
да, но у них у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные паямтник, они через несколько лет наклоняются и надо плаить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.
А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ бкичится друг перед другом, у кого драскошней и больше памятник.
Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!
А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
начните себя, стройте америку здесь, или кто то вам должен её здесь построить?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:00
Лютейший бред! Будивельниковская математика - это нечто. Круче крокодила, который больше зеленый чем длинный, как в одном фильме
Между тем, много раз доказанный факт не оспорить никаким жонгирванием цифрами - чем беднее страна, тем беднее в ней пересичные, а не элита. Для кого это неочевидно, можно проверить, сравнив зарплаты в разрезе профессий.
У нас в компаниях разница между средней зарплатой начальной должности и средней зарплатой СЕО составляет 50 раз, в США - 15. С доходами чиновников и состоянием бизнесменов наше "превосходство" еще заметнее
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:07
да, но у них у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные паямтник, они через несколько лет наклоняются и надо плаить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.
А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ бкичится друг перед другом, у кого драскошней и больше памятник.
Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!
А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.[/quote]
Привет Юрец 1961 .
Я, страницу назад ,писал о том , что наш народ вовсе не думает как лучше и больше работать .
Он думает, как хорошо на Мырыканьских кладбищах .
А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " .
А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить .
А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то .
А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя .
Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д.
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:08
Ого...
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Доллар 26,95..27,00 - 27,05..27,08
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