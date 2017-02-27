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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я реагировал на твою дичь о том, что украинцы - богатеи!
мы же покупаем старые авто в 2 раза дороже чем они стоят в сша или европе, значит богатые. Затраты на старое авто бедный человек не потянет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 лип, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:39

  zРадио написав:
  Libo написав:Дубень, ты сначала разберись, что такие "состояние домохозяйства" и что такое "сбережения". :P


Дурень, мне не нужно с этим разбираться - я и сам раньше тебя сказал, что американцам без жилья не за что будет его приобретать. Причем чем дальше, тем ситуация будет усугубляться.

Я реагировал на твою дичь о том, что украинцы - богатеи!

дивлячись як рахувати
Он в Америці роздають гроші на халяву і народ бунтує,
а в Україні держава гроші краде, а народу пофіг. КРЖН не впав ні на копійку.

Як там з коронобєсієм в США і Країні?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:43

  zРадио написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.
гомериканці- найбідніші на планеті
борги, борги і одні борги
скоро прикупимо собі пару рабів -гамериканців щоб ті на нас пахали!
Ага, такая дичь. Тем временем, согласно Wealth Report от Credit Suisse за 2019-й среднее состояние американца оценивается выше 400 тыс долларов, а украинца - ниже 9 тыс долларов. И методика четко говорит, что кредиты и другие формы фондирования из оценки исключаются!
Libo любит своим длинным языком попустомелить...
https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf
Мені цікаво
Кого хоче більше надурити зрадіо? Себе??
чи нас?
400000/9000=44 рази
Чи живуть американці в 44 рази довше?-ні ,всього на 5%
Чи їдять мяса в 44 рази більше?-ні всього в 3 рази
Чи мають телефонів в 44 рази більше - ні, в нас кожен має по телефону (нехай ціною в 2000 грн ) ,тоді у випадку коли кожен америкос має айфон - то різниця всього в 10 разів
Чи мають в 44 рази більше м2? - ні всього в 3 рази
То звідки береться ця різниця?
Відповідь очевидна
Середня різниця - 44 рази
А різниця між 1 000 000 найбагатших українців з 1 000 000 найбагатших американців - більше ніж 150 разів...
От і виходить
Чим менший дохід - тим менша різниця(американський бомж не відрізняється по своїй якості і тривалості життя від українського бомжа)
Чим вищий дохід - тим вища різниця....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:44

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700,



Тогда я что, богаче средненго американца по сбережениям? Но я себя нищебродом считаю.


Так точно.
Если у тебя под матрасом больше $11,700, то по сбережениям ты богаче американца.
Я давно вам об этом говорю. :o

да, но у них у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные памятник, они через несколько лет наклоняются и надо платить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.
А в США надгробия одинаковые, простенькие, но зато на зелёной ухоженной лужайке. А у нас и тут народ кичится друг перед другом, у кого раскошней и больше памятник.
Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!
А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают. Не боятся, что дожадничаются и доведут страну до революции.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 19:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут.
начните себя, стройте америку здесь, или кто то вам должен её здесь построить?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:00

  budivelnik написав:Мені цікаво
Кого хоче більше надурити зрадіо? Себе??
чи нас?
400000/9000=44 рази
Чи живуть американці в 44 рази довше?-ні ,всього на 5%
Чи їдять мяса в 44 рази більше?-ні всього в 3 рази
Чи мають телефонів в 44 рази більше - ні, в нас кожен має по телефону (нехай ціною в 2000 грн ) ,тоді у випадку коли кожен америкос має айфон - то різниця всього в 10 разів
Чи мають в 44 рази більше м2? - ні всього в 3 рази
То звідки береться ця різниця?
Відповідь очевидна
Середня різниця - 44 рази
А різниця між 1 000 000 найбагатших українців з 1 000 000 найбагатших американців - більше ніж 150 разів...
От і виходить
Чим менший дохід - тим менша різниця(американський бомж не відрізняється по своїй якості і тривалості життя від українського бомжа)
Чим вищий дохід - тим вища різниця....


Лютейший бред! Будивельниковская математика - это нечто. Круче крокодила, который больше зеленый чем длинный, как в одном фильме :mrgreen:

Между тем, много раз доказанный факт не оспорить никаким жонгирванием цифрами - чем беднее страна, тем беднее в ней пересичные, а не элита. Для кого это неочевидно, можно проверить, сравнив зарплаты в разрезе профессий.

У нас в компаниях разница между средней зарплатой начальной должности и средней зарплатой СЕО составляет 50 раз, в США - 15. С доходами чиновников и состоянием бизнесменов наше "превосходство" еще заметнее
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:07

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:
  Yuri_61 написав:Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700,



Тогда я что, богаче средненго американца по сбережениям? Но я себя нищебродом считаю.


Так точно.
Если у тебя под матрасом больше $11,700, то по сбережениям ты богаче американца.
Я давно вам об этом говорю. :o

да, но у них у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные паямтник, они через несколько лет наклоняются и надо плаить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.
А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ бкичится друг перед другом, у кого драскошней и больше памятник.
Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!
А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.[/quote]

Привет Юрец 1961 .
Я, страницу назад ,писал о том , что наш народ вовсе не думает как лучше и больше работать .
Он думает, как хорошо на Мырыканьских кладбищах .

А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " .
А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить .
А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то .
А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя .
Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:08

  Patrick написав:
  холява написав:Запорожье На пр. Металлургов продажа самая большая 27.17.
Украина ------27.15
Есть продажи и 27.12 , меньше по городу не видел .

Вчерашние и сегодняшние курсы, покупка-продажа:

Харьков 27.05..27.07 - 27.09..27.15
Сумы 26.95 - 27.10..27.15
Полтава 27.00..27.03 - 27.11..27.15


Ого...
Киев на выходных
Доллар 26,95..27,00 - 27,05..27,08
Евро 30,25..30,30 - 30,40..30,45
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:24

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Мені цікаво
Кого хоче більше надурити зрадіо? Себе??
чи нас?
400000/9000=44 рази
Чи живуть американці в 44 рази довше?-ні ,всього на 5%
Чи їдять мяса в 44 рази більше?-ні всього в 3 рази
Чи мають телефонів в 44 рази більше - ні, в нас кожен має по телефону (нехай ціною в 2000 грн ) ,тоді у випадку коли кожен америкос має айфон - то різниця всього в 10 разів
Чи мають в 44 рази більше м2? - ні всього в 3 рази
То звідки береться ця різниця?
Відповідь очевидна
Середня різниця - 44 рази
А різниця між 1 000 000 найбагатших українців з 1 000 000 найбагатших американців - більше ніж 150 разів...
От і виходить
Чим менший дохід - тим менша різниця(американський бомж не відрізняється по своїй якості і тривалості життя від українського бомжа)
Чим вищий дохід - тим вища різниця....
Лютейший бред! Будивельниковская математика - это нечто. Круче крокодила, который больше зеленый чем длинный, как в одном фильме :mrgreen:

Между тем, много раз доказанный факт не оспорить никаким жонгирванием цифрами - чем беднее страна, тем беднее в ней пересичные, а не элита. Для кого это неочевидно, можно проверить, сравнив зарплаты в разрезе профессий.

У нас в компаниях разница между средней зарплатой начальной должности и средней зарплатой СЕО составляет 50 раз, в США - 15. С доходами чиновников и состоянием бизнесменов наше "превосходство" еще заметнее
Перше
Емоції - це добре
Знання математики - ще краще
10 найбагатших українців=10 млрд
10 найбагатших США=680 млрд
Різниця 68 разів
Тепер просте математичне рівняння
США/Україна=44 рази
(США-10 найбагатших)/(Україна-10 найбагатших)=? -але точно менше ніж 44
Якщо вдасться спростувати це математичне рівняння
а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату
А поки доводиш і ще не лауреат - сиди і обсихай.
Друге
Взагалі моє повідомлення стосувалось не відповідності розрахунків у фантиках іноземної держави з реальним життям.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:52

  budivelnik написав:Знання математики - ще краще
10 найбагатших українців=10 млрд
10 найбагатших США=680 млрд
Різниця 68 разів


Вот математику такое идиотское сравнение никогда бы даже на секунду в голову не залетело! Хотя бы потому что население США в 8 раз больше украинского.

В приведенном мной выше Wealth Report присутствует более вменяемый бенч - какая доля национального богатства принадлежит 1% самого богатого населения страны.

По этому бенчу Украина, естественно, впереди планеты всей, поскольку у нас вообще 15% всей экономики принадлежит одному собственнику. Такого нет ни в северной, ни в южной Нигерии (если не понял троллинга - ни в РФ, ни в африканских недогосударствах)
zРадио
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