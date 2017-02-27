Додано: Нед 12 лип, 2020 18:07

Yuri_61 написав: Libo написав: Yuri_61 написав: Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700, Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700,





Тогда я что, богаче средненго американца по сбережениям? Но я себя нищебродом считаю.



Так точно.

Если у тебя под матрасом больше $11,700, то по сбережениям ты богаче американца.

Я давно вам об этом говорю. Так точно.Если у тебя под матрасом больше $11,700, то по сбережениям ты богаче американца.Я давно вам об этом говорю.

да, но у них у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные паямтник, они через несколько лет наклоняются и надо плаить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ бкичится друг перед другом, у кого драскошней и больше памятник.Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.[/quote]Привет Юрец 1961 .Я, страницу назад ,писал о том , что наш народ вовсе не думает как лучше и больше работать .Он думает, как хорошо на Мырыканьских кладбищах .А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " .А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить .А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то .А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя .Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д.