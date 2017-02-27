Как впрочем и в строительстве
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
математика - такая вещь, что с ней нужно иногда по-осторожнее.
Как впрочем и в строительстве
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:21
Видно в Ольгіно з математикою - сутужно
1 Я хіба порівнював відсотки?
Якби я розраховував дохід 10% США до 10% України...
Тодіб мені потрібно було рівняти дохід 36 млн США до 4 млн українців
2 Ти написав
400 000 - середній американець
9000 - середній українець
Висновок
1 З точки зору математики
моє порівняння 10 найбагатших громадян США до 10 найбагатших громадян України - повністю відображає суть
2 Тепер про доходи
Різниця між мінімальною зарплатою в Україні і зарплатою Премєра( чи Голови ВР чи Міністра) в рази краще від США
У нас - 4700 мінімальна - 47000 максимальна - різниця 10 разів
У США цей параметр перевищує 100 разів
Передостаннє
В голову залітають кулі..
Знання в голові створюються.
І останнє
У вас в головах є тверде переконання
працівникам - недоплачують
владі-переплачують
Я якось запитав в Дейтройта
Якщо
а - санітарці недоплачуюють .але її зарплата це похідна від зарплати хірурга9якому також недоплачують) ,але зарплата хірурга це похідна від зарплати Міністра Охорони здоровя) .а зарплата Міністра-похідна від зарплат Премєра...
то виходить що владі недоплачують?
Чи в якійсь ланці ланцюжка відбувається перелом ситуації
Якщо так-то де цей перелом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:31
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:34
Не зміг довести намальовану за красиві очі трійку в табелі з математики в пятому класі- зіграв ображеного і зник...
це так по педераційному....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:40
Я исправил орфографические ошибки в в этом посте.
Я заметил, что памятники (в основнона бетонные с мраморной крошкой), которые изготовляли и устанавливали 50 лет тому назад до сих пор стоят как новые, не перекошенные. А памятники, изготовленные и установленные в начиная с 70 годов сплошь уже всё халтурно. Они перекашиваются и рассыпаются. Это говорит о том, что люди в 50 годах были честней и порядочней, а потом они растлились, жажда чистогана за меньшие усилия одолела их. И чем дальше, тем хуже становилось качество памятников и качество их установки. Халтура выросла до гиганстких размеров.
И вообще, установка тяжёлых памятников на песке и на местах старых захоронений не лучшая идея.
Да, ошибся, голосовал за Зе лишь потому, что Порошенко цену на газ поднял несусветно. Лишь поэтому. Так что Зе нечем гордится. Его избрали не за его достоинтсва, а лишь бы не Порошенко. Но во второй раз у него этот номер не прокатит.
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как же нечем, он вам цену на газ вдвое снизил, и дал возможность откупиться по 24 скоро сможете слиться по 30, лафа.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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