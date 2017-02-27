RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

математика - такая вещь, что с ней нужно иногда по-осторожнее. :mrgreen:
Как впрочем и в строительстве https://www.youtube.com/watch?v=8btKYEp ... be&t=4m15s :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2314
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:21

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Лютейший бред! Будивельниковская математика - это нечто. Круче крокодила, который больше зеленый чем длинный, как в одном фильме :mrgreen:

Между тем, много раз доказанный факт не оспорить никаким жонгирванием цифрами - чем беднее страна, тем беднее в ней пересичные, а не элита. Для кого это неочевидно, можно проверить, сравнив зарплаты в разрезе профессий.

У нас в компаниях разница между средней зарплатой начальной должности и средней зарплатой СЕО составляет 50 раз, в США - 15. С доходами чиновников и состоянием бизнесменов наше "превосходство" еще заметнее
Перше
Емоції - це добре
Знання математики - ще краще
10 найбагатших українців=10 млрд
10 найбагатших США=680 млрд
Різниця 68 разів
Тепер просте математичне рівняння
США/Україна=44 рази
(США-10 найбагатших)/(Україна-10 найбагатших)=? -але точно менше ніж 44
Якщо вдасться спростувати це математичне рівняння
а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату
А поки доводиш і ще не лауреат - сиди і обсихай.
Друге
Взагалі моє повідомлення стосувалось не відповідності розрахунків у фантиках іноземної держави з реальним життям.
Вот математику такое идиотское сравнение никогда бы даже на секунду в голову не залетело! Хотя бы потому что население США в 8 раз больше украинского.

В приведенном мной выше Wealth Report присутствует более вменяемый бенч - какая доля национального богатства принадлежит 1% самого богатого населения страны.

По этому бенчу Украина, естественно, впереди планеты всей, поскольку у нас вообще 15% всей экономики принадлежит одному собственнику. Такого нет ни в северной, ни в южной Нигерии (если не понял троллинга - ни в РФ, ни в африканских недогосударствах)
Видно в Ольгіно з математикою - сутужно
1 Я хіба порівнював відсотки?
Якби я розраховував дохід 10% США до 10% України...
Тодіб мені потрібно було рівняти дохід 36 млн США до 4 млн українців
2 Ти написав
400 000 - середній американець
9000 - середній українець

Висновок
1 З точки зору математики
моє порівняння 10 найбагатших громадян США до 10 найбагатших громадян України - повністю відображає суть
2 Тепер про доходи
Різниця між мінімальною зарплатою в Україні і зарплатою Премєра( чи Голови ВР чи Міністра) в рази краще від США
У нас - 4700 мінімальна - 47000 максимальна - різниця 10 разів
У США цей параметр перевищує 100 разів

Передостаннє
В голову залітають кулі..
Знання в голові створюються.

І останнє
У вас в головах є тверде переконання
працівникам - недоплачують
владі-переплачують
Я якось запитав в Дейтройта
Якщо
а - санітарці недоплачуюють .але її зарплата це похідна від зарплати хірурга9якому також недоплачують) ,але зарплата хірурга це похідна від зарплати Міністра Охорони здоровя) .а зарплата Міністра-похідна від зарплат Премєра...
то виходить що владі недоплачують?
Чи в якійсь ланці ланцюжка відбувається перелом ситуації
Якщо так-то де цей перелом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23204
З нами з: 15.01.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:31

  budivelnik написав:Видно в Ольгіно з математикою - сутужно


Ахаха. А вот и "последнее прибежище негодяя" (с) Рад, что ты слился, разыграв российскую карту. Читать твои глупости больше нет настроения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6572
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:34

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Видно в Ольгіно з математикою - сутужно
Ахаха. Последнее прибежище негодяя (с) Рад, что ты слился, разыграв российскую карту. Читай твои глупости больше нет настроения
Не зміг довести намальовану за красиві очі трійку в табелі з математики в пятому класі- зіграв ображеного і зник...
це так по педераційному....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23204
З нами з: 15.01.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:40

  холява написав:А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " .
А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить .
А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то .
А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя .
Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д.


Я исправил орфографические ошибки в в этом посте.
Я заметил, что памятники (в основнона бетонные с мраморной крошкой), которые изготовляли и устанавливали 50 лет тому назад до сих пор стоят как новые, не перекошенные. А памятники, изготовленные и установленные в начиная с 70 годов сплошь уже всё халтурно. Они перекашиваются и рассыпаются. Это говорит о том, что люди в 50 годах были честней и порядочней, а потом они растлились, жажда чистогана за меньшие усилия одолела их. И чем дальше, тем хуже становилось качество памятников и качество их установки. Халтура выросла до гиганстких размеров.
И вообще, установка тяжёлых памятников на песке и на местах старых захоронений не лучшая идея.
Да, ошибся, голосовал за Зе лишь потому, что Порошенко цену на газ поднял несусветно. Лишь поэтому. Так что Зе нечем гордится. Его избрали не за его достоинтсва, а лишь бы не Порошенко. Но во второй раз у него этот номер не прокатит.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:голосовал за Зе лишь потому, что Порошенко цену на газ поднял несусветно. Лишь поэтому. Так что Зе нечем гордится.
как же нечем, он вам цену на газ вдвое снизил, и дал возможность откупиться по 24 скоро сможете слиться по 30, лафа.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 06.04.16
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5899590059015902
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19477 2396937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:37
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1589070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102672
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17140)
12.07.2020 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.