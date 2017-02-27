zРадио написав:Лютейший бред! Будивельниковская математика - это нечто. Круче крокодила, который больше зеленый чем длинный, как в одном фильме
Между тем, много раз доказанный факт не оспорить никаким жонгирванием цифрами - чем беднее страна, тем беднее в ней пересичные, а не элита. Для кого это неочевидно, можно проверить, сравнив зарплаты в разрезе профессий.
У нас в компаниях разница между средней зарплатой начальной должности и средней зарплатой СЕО составляет 50 раз, в США - 15. С доходами чиновников и состоянием бизнесменов наше "превосходство" еще заметнее
Перше Емоції - це добре Знання математики - ще краще 10 найбагатших українців=10 млрд 10 найбагатших США=680 млрд Різниця 68 разів Тепер просте математичне рівняння США/Україна=44 рази (США-10 найбагатших)/(Україна-10 найбагатших)=? -але точно менше ніж 44 Якщо вдасться спростувати це математичне рівняння а - отримаєш Нобелівку по математиці б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату А поки доводиш і ще не лауреат - сиди і обсихай. Друге Взагалі моє повідомлення стосувалось не відповідності розрахунків у фантиках іноземної держави з реальним життям.
Вот математику такое идиотское сравнение никогда бы даже на секунду в голову не залетело! Хотя бы потому что население США в 8 раз больше украинского.
В приведенном мной выше Wealth Report присутствует более вменяемый бенч - какая доля национального богатства принадлежит 1% самого богатого населения страны.
По этому бенчу Украина, естественно, впереди планеты всей, поскольку у нас вообще 15% всей экономики принадлежит одному собственнику. Такого нет ни в северной, ни в южной Нигерии (если не понял троллинга - ни в РФ, ни в африканских недогосударствах)
Видно в Ольгіно з математикою - сутужно 1 Я хіба порівнював відсотки? Якби я розраховував дохід 10% США до 10% України... Тодіб мені потрібно було рівняти дохід 36 млн США до 4 млн українців 2 Ти написав 400 000 - середній американець 9000 - середній українець
Висновок 1 З точки зору математики моє порівняння 10 найбагатших громадян США до 10 найбагатших громадян України - повністю відображає суть 2 Тепер про доходи Різниця між мінімальною зарплатою в Україні і зарплатою Премєра( чи Голови ВР чи Міністра) в рази краще від США У нас - 4700 мінімальна - 47000 максимальна - різниця 10 разів У США цей параметр перевищує 100 разів
Передостаннє В голову залітають кулі.. Знання в голові створюються.
І останнє У вас в головах є тверде переконання працівникам - недоплачують владі-переплачують Я якось запитав в Дейтройта Якщо а - санітарці недоплачуюють .але її зарплата це похідна від зарплати хірурга9якому також недоплачують) ,але зарплата хірурга це похідна від зарплати Міністра Охорони здоровя) .а зарплата Міністра-похідна від зарплат Премєра... то виходить що владі недоплачують? Чи в якійсь ланці ланцюжка відбувається перелом ситуації Якщо так-то де цей перелом?
холява написав:А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " . А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить . А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то . А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя . Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д.
Я исправил орфографические ошибки в в этом посте. Я заметил, что памятники (в основнона бетонные с мраморной крошкой), которые изготовляли и устанавливали 50 лет тому назад до сих пор стоят как новые, не перекошенные. А памятники, изготовленные и установленные в начиная с 70 годов сплошь уже всё халтурно. Они перекашиваются и рассыпаются. Это говорит о том, что люди в 50 годах были честней и порядочней, а потом они растлились, жажда чистогана за меньшие усилия одолела их. И чем дальше, тем хуже становилось качество памятников и качество их установки. Халтура выросла до гиганстких размеров. И вообще, установка тяжёлых памятников на песке и на местах старых захоронений не лучшая идея. Да, ошибся, голосовал за Зе лишь потому, что Порошенко цену на газ поднял несусветно. Лишь поэтому. Так что Зе нечем гордится. Его избрали не за его достоинтсва, а лишь бы не Порошенко. Но во второй раз у него этот номер не прокатит.
budivelnik написав:Знання математики - ще краще 10 найбагатших українців=10 млрд 10 найбагатших США=680 млрд Різниця 68 разів
Вот математику такое идиотское сравнение никогда бы даже на секунду в голову не залетело! Хотя бы потому что население США в 8 раз больше украинского.
В приведенном мной выше Wealth Report присутствует более вменяемый бенч - какая доля национального богатства принадлежит 1% самого богатого населения страны.
По этому бенчу Украина, естественно, впереди планеты всей, поскольку у нас вообще 15% всей экономики принадлежит одному собственнику. Такого нет ни в северной, ни в южной Нигерии (если не понял троллинга - ни в РФ, ни в африканских недогосударствах)
budivelnik написав:Знання математики - ще краще 10 найбагатших українців=10 млрд 10 найбагатших США=680 млрд Різниця 68 разів
Вот математику такое идиотское сравнение никогда бы даже на секунду в голову не залетело! Хотя бы потому что население США в 8 раз больше украинского.
В приведенном мной выше Wealth Report присутствует более вменяемый бенч - какая доля национального богатства принадлежит 1% самого богатого населения страны.
По этому бенчу Украина, естественно, впереди планеты всей, поскольку у нас вообще 15% всей экономики принадлежит одному собственнику. Такого нет ни в северной, ни в южной Нигерии (если не понял троллинга - ни в РФ, ни в африканских недогосударствах)
15% - гагага!
https://focus.ua/economics/388361 Ринат Ахметов – бессменный богатейший украинец, владелец компании SCM с интересами в металлургии, энергетике, финансах, медиа и др. согласно рейтингу Фокуса владеет капиталом в $2,2 млрд. Эта сумма составляет 2,4% от ВВП Украины ($183,3 млрд). Таким образом, с учетом масштабов украинской экономики монетарное влияние богатства Ахметова даже несколько выше, чем у пяти наиболее успешных американских бизнесменов вместе взятых.
https://project.liga.net/projects/akhmetov_2019/ Ахметов лишился около десяти промышленных предприятий на неконтролируемой части Донбасса. Мировая конъюнктура цен на металл в 2014-2015 годах – основа его бизнес-империи – была хуже некуда. Девальвация сделала неподъемными валютные долги многих компаний СКМ: дефолт казался неизбежным.
Реформаторы, пришедшие в министерства и регуляторы, начали энергично менять правила, которые компании олигарха выстраивали под себя.
Бизнес-партнеры и конкуренты, почувствовав слабость, атаковали группу на многих направлениях.
В 2019-м об этих проблемах уже ничто не напоминает: почти все направления бизнеса динамично развиваются. Ключевые компании показывают отличные финансовые результаты. Министры-реформаторы, мешавшие СКМ, давно не на госслужбе. Регуляторы рынков устанавливают тарифы, выгодные крупнейшему бизнесмену страны.
shapo написав: https://focus.ua/economics/388361 Ринат Ахметов – бессменный богатейший украинец, владелец компании SCM с интересами в металлургии, энергетике, финансах, медиа и др. согласно рейтингу Фокуса владеет капиталом в $2,2 млрд. Эта сумма составляет 2,4% от ВВП Украины ($183,3 млрд). Таким образом, с учетом масштабов украинской экономики монетарное влияние богатства Ахметова даже несколько выше, чем у пяти наиболее успешных американских бизнесменов вместе взятых.
Хм. Если взять этот показатель "капа богача к ВВП страны" (хоть он слегка и притянут за уши - правильнее, ИМХО, считать выручку активов богача в ВВП страны, так у меня и получилось 15% по рыжему), то на сейчас Ахметов (2,9 / 154 = 1,9%) в 2,1 раза влиятельнее Безоса (180 / 21430 = 0,9%), в 3,8 раза влиятельнее Гейтса (111 / 21430 = 0,5%) и в 6,3 раза влиятельнее Баффетта (69 / 21430 = 0,3%)