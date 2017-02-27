Додано: Нед 12 лип, 2020 19:40

холява написав: А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " .

А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить .

А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то .

А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя .

Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д. А Вы сделайте один раз на совесть и не надо будет "плаить " .А Вы работайте как раб на себя и будете хорошо жить .А Вы голосуйте за умных людей а не против кого то .А Вы не ищите виноватых, а начинайте с себя .Почему мол не смог , не заработал ,упустил и т.д.

Я исправил орфографические ошибки в в этом посте.Я заметил, что памятники (в основнона бетонные с мраморной крошкой), которые изготовляли и устанавливали 50 лет тому назад до сих пор стоят как новые, не перекошенные. А памятники, изготовленные и установленные в начиная с 70 годов сплошь уже всё халтурно. Они перекашиваются и рассыпаются. Это говорит о том, что люди в 50 годах были честней и порядочней, а потом они растлились, жажда чистогана за меньшие усилия одолела их. И чем дальше, тем хуже становилось качество памятников и качество их установки. Халтура выросла до гиганстких размеров.И вообще, установка тяжёлых памятников на песке и на местах старых захоронений не лучшая идея.Да, ошибся, голосовал за Зе лишь потому, что Порошенко цену на газ поднял несусветно. Лишь поэтому. Так что Зе нечем гордится. Его избрали не за его достоинтсва, а лишь бы не Порошенко. Но во второй раз у него этот номер не прокатит.