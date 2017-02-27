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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5900590159025903

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:46

  zРадио написав:
  flyman написав:15% - гагага!


Больше? :mrgreen: Там можно постареть, пока будешь все считать, поэтому я взял только Метинвест+ДТЭК

Forbes давно відкривав?
2.4ярда РЛА.

А тепер про США:


В 475 разів СЕО з.п. та звичайного працівника.

Спалився Ольгінець.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:53

Сегодня у учеток флая и будивельника особенно агрессивный и глупый оператор :D

PS: так, для справки - разрыв в оплате низшего и высшего грейдов берется в среднем по экономике, а не по крупнейшим хедж-фондам!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:02

  zРадио написав:Сегодня у учеток флая и будивельника особенно агрессивный и глупый оператор :D

PS: так, для справки - разрыв в оплате низшего и высшего грейдов берется в среднем по экономике, а не по крупнейшим хедж-фондам!

Бо ти відверту чухню несеш.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:07

  zРадио написав:
  shapo написав:
https://focus.ua/economics/388361
Ринат Ахметов – бессменный богатейший украинец, владелец компании SCM с интересами в металлургии, энергетике, финансах, медиа и др. согласно рейтингу Фокуса владеет капиталом в $2,2 млрд. Эта сумма составляет 2,4% от ВВП Украины ($183,3 млрд). Таким образом, с учетом масштабов украинской экономики монетарное влияние богатства Ахметова даже несколько выше, чем у пяти наиболее успешных американских бизнесменов вместе взятых.
Хм. Если взять этот показатель "капа богача к ВВП страны" (хоть он слегка и притянут за уши - правильнее, ИМХО, считать выручку активов богача в ВВП страны, так у меня и получилось 15% по рыжему), то на сейчас Ахметов (2,9 / 154 = 1,9%) в 2,1 раза влиятельнее Безоса (180 / 21430 = 0,9%), в 3,8 раза влиятельнее Гейтса (111 / 21430 = 0,5%) и в 6,3 раза влиятельнее Баффетта (69 / 21430 = 0,3%) :mrgreen:
Маніпуляція....
Спочатку заявляєш що 400000/9000=44 рази по середньому
Потім береш
а - найбагатшого американця і рівняєш не до 40 млн осіб , а до всього США а це 330 млн осіб
б - різниця між найбагатшим американцем і 2-гим - 1,5 рази , в Україні 2,5 рази
в - різниця між 1 і 10 по багатству в США 180 проти 60 млрд , в Україні 4 проти 0,8 млрд

Тому ще раз
Лаханувся ти в своїх методичках,тому я й написав
В Ольгіно погано з математикою
бо і методички і ті хто методички розповсюджує навіть не знають простих пропорцій.які вивчаються в середній школі десь в пятому класі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:09

  zРадио написав:Сегодня у учеток флая и будивельника особенно агрессивный и глупый оператор
В Будівельника не буває різних операторів
Будівельник-завжди одне і те ж лице 08-10-1965 року народження, відоме по прізвищу(навіть з фотографією) яке озвучене не раз на сторінках цього форуму ще в 2009 році.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:10

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Користуйтесь у власне задоволення.
Я тільки ЗА
:lol:
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:12

  budivelnik написав:Маніпуляція....
Спочатку заявляєш що 400000/9000=44 рази по середньому
Потім береш
а - найбагатшого американця і рівняєш не до 40 млн осіб , а до всього США а це 330 млн осіб


Гений, на знаменатели посмотри!

  budivelnik написав:Тому ще раз
Лаханувся ти в своїх методичках,тому я й написав
В Ольгіно погано з математикою


Тому ще раз - троль будівельник злився, розігравши російську карту, не маючи аргументів по змісту!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:23

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Користуйтесь у власне задоволення.
Я тільки ЗА
:lol:


Математики також були б не проти, а то:
Виняток — математики. За легендою це пов'язано із сумною історією кохання Альфреда. Дівчина, яку він кохав, вийшла заміж за математика. Саме через це Нобелівська премія не поширюється на цю галузь науки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

Але тутешні дописи могли б іти по категоріям література чи економіка, головне переконати комітет :mrgreen: .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:26

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Користуйтесь у власне задоволення.
Я тільки ЗА
:lol:


Математики також були б не проти, а то:
Виняток — математики. За легендою це пов'язано із сумною історією кохання Альфреда. Дівчина, яку він кохав, вийшла заміж за математика. Саме через це Нобелівська премія не поширюється на цю галузь науки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

Але тутешні дописи могли б іти по категоріям література чи економіка, головне переконати комітет :mrgreen: .

В категорії ольгінці
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flyman
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