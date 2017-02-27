shapo написав: https://focus.ua/economics/388361 Ринат Ахметов – бессменный богатейший украинец, владелец компании SCM с интересами в металлургии, энергетике, финансах, медиа и др. согласно рейтингу Фокуса владеет капиталом в $2,2 млрд. Эта сумма составляет 2,4% от ВВП Украины ($183,3 млрд). Таким образом, с учетом масштабов украинской экономики монетарное влияние богатства Ахметова даже несколько выше, чем у пяти наиболее успешных американских бизнесменов вместе взятых.
Хм. Если взять этот показатель "капа богача к ВВП страны" (хоть он слегка и притянут за уши - правильнее, ИМХО, считать выручку активов богача в ВВП страны, так у меня и получилось 15% по рыжему), то на сейчас Ахметов (2,9 / 154 = 1,9%) в 2,1 раза влиятельнее Безоса (180 / 21430 = 0,9%), в 3,8 раза влиятельнее Гейтса (111 / 21430 = 0,5%) и в 6,3 раза влиятельнее Баффетта (69 / 21430 = 0,3%)
Маніпуляція.... Спочатку заявляєш що 400000/9000=44 рази по середньому Потім береш а - найбагатшого американця і рівняєш не до 40 млн осіб , а до всього США а це 330 млн осіб б - різниця між найбагатшим американцем і 2-гим - 1,5 рази , в Україні 2,5 рази в - різниця між 1 і 10 по багатству в США 180 проти 60 млрд , в Україні 4 проти 0,8 млрд
Тому ще раз Лаханувся ти в своїх методичках,тому я й написав В Ольгіно погано з математикою бо і методички і ті хто методички розповсюджує навіть не знають простих пропорцій.які вивчаються в середній школі десь в пятому класі.
zРадио написав:Сегодня у учеток флая и будивельника особенно агрессивный и глупый оператор
В Будівельника не буває різних операторів Будівельник-завжди одне і те ж лице 08-10-1965 року народження, відоме по прізвищу(навіть з фотографією) яке озвучене не раз на сторінках цього форуму ще в 2009 році.