Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества. Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
механика базового дохода еще только придумывается. и исходит из того, что после автоматизации и роботизации останется не у дел много народа. и самый пока разумный вариант, который пока видят - платить базовый доход безработным. а то иначе много голодных людей может и раскачать гос-во. гос-во будет собирать налоги с корпораций, и выплачивать базовый доход. деградация? не знаю, не уверен - мне кажется, соотношение тех, кто будет сидеть на базовом, а кто будет работать - принципиально не изменится. уже сейчас на Западе куча людей живет на пособие и не парится. общая грамотность населения должна повышаться, чтобы нормально развивалось постиндустриальное общество - этим тоже должно гос-во заниматься. а мы пока бедная страна, еще до полной автоматизации, как до Киева ... так что пока будем зарабатывать деньги без базового дохода нам бы пока ввести доплаты на питание, как в Штатах, чтобы народ мог нормально питаться, если денег нет...