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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5898589959005901

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

математика - такая вещь, что с ней нужно иногда по-осторожнее. :mrgreen:
Как впрочем и в строительстве https://www.youtube.com/watch?v=8btKYEp ... be&t=4m15s :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:23

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Користуйтесь у власне задоволення.
Я тільки ЗА
:lol:


Математики також були б не проти, а то:
Виняток — математики. За легендою це пов'язано із сумною історією кохання Альфреда. Дівчина, яку він кохав, вийшла заміж за математика. Саме через це Нобелівська премія не поширюється на цю галузь науки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

Але тутешні дописи могли б іти по категоріям література чи економіка, головне переконати комітет :mrgreen: .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:28

НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:30

  сірий написав:НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!

Охрименко же сказал, что идём на 26, а к НГ на 27,5
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:55

  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:


механика базового дохода еще только придумывается. и исходит из того, что после автоматизации и роботизации останется не у дел много народа. и самый пока разумный вариант, который пока видят - платить базовый доход безработным. а то иначе много голодных людей может и раскачать гос-во. гос-во будет собирать налоги с корпораций, и выплачивать базовый доход.
деградация? не знаю, не уверен - мне кажется, соотношение тех, кто будет сидеть на базовом, а кто будет работать - принципиально не изменится. уже сейчас на Западе куча людей живет на пособие и не парится.
общая грамотность населения должна повышаться, чтобы нормально развивалось постиндустриальное общество - этим тоже должно гос-во заниматься.
а мы пока бедная страна, еще до полной автоматизации, как до Киева ... :mrgreen:
так что пока будем зарабатывать деньги без базового дохода :D
нам бы пока ввести доплаты на питание, как в Штатах, чтобы народ мог нормально питаться, если денег нет...
Shaman
 
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