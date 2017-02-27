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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5898589959005901

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

математика - такая вещь, что с ней нужно иногда по-осторожнее. :mrgreen:
Как впрочем и в строительстве https://www.youtube.com/watch?v=8btKYEp ... be&t=4m15s :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:23

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:а - отримаєш Нобелівку по математиці
б - після отримання Нобелівки-я повірю Нобелівському лауреату

Это шедевр!
С Вашего позволения возьму на вооружение, а то рак на горе как-то поднадоел :)
Користуйтесь у власне задоволення.
Я тільки ЗА
:lol:


Математики також були б не проти, а то:
Виняток — математики. За легендою це пов'язано із сумною історією кохання Альфреда. Дівчина, яку він кохав, вийшла заміж за математика. Саме через це Нобелівська премія не поширюється на цю галузь науки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

Але тутешні дописи могли б іти по категоріям література чи економіка, головне переконати комітет :mrgreen: .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:28

НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:30

  сірий написав:НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!

Охрименко же сказал, что идём на 26, а к НГ на 27,5
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:55

  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:


механика базового дохода еще только придумывается. и исходит из того, что после автоматизации и роботизации останется не у дел много народа. и самый пока разумный вариант, который пока видят - платить базовый доход безработным. а то иначе много голодных людей может и раскачать гос-во. гос-во будет собирать налоги с корпораций, и выплачивать базовый доход.
деградация? не знаю, не уверен - мне кажется, соотношение тех, кто будет сидеть на базовом, а кто будет работать - принципиально не изменится. уже сейчас на Западе куча людей живет на пособие и не парится.
общая грамотность населения должна повышаться, чтобы нормально развивалось постиндустриальное общество - этим тоже должно гос-во заниматься.
а мы пока бедная страна, еще до полной автоматизации, как до Киева ... :mrgreen:
так что пока будем зарабатывать деньги без базового дохода :D
нам бы пока ввести доплаты на питание, как в Штатах, чтобы народ мог нормально питаться, если денег нет...
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:20

  сірий написав:НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!

на 3 копійки вниз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:01

  reus написав:
  rollo написав:Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.

1917 пролетариат выиграл :mrgreen:

Ага, правда потім його добряче навчили життю, то війнами, то голодоморами, то колективізацією, то ГУЛАГАМи... Так, що виграш добрим програшем виявився!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:18

  budivelnik написав:
  Qwerty написав:Будівельник Вітя він такий. колись в дитинстві йому подарували були калькулятор, і з тих пір він подружився з математикою! Хоча, зізнання його, що він був прапорщиком в армії все розставило по своїм місцям! Прапорщик і математика це несумісні речі! Ну і логіка теж! Те, що навішує ярлики... Так прапорщиків бувших не буває!
Я бачу,що кукурузників-правилам хорошого тону не вчили ,а тому вони цілий час пробують бути затичками в пятій точці усіх дискусіонеріів...
Я розумію - постійна близькість до перегною-створює звикання і не помічання смороду від поля.яке вїлось в шкіру.
Як з тобою тільки жінка спить
а - смердиш
б - реагуєш на десятий день...
Напевно в тебе всі діти різної масті(по кольору шкіри.очей.волосся..)

Це про що?! Чи щоб всі ще більше впевнитися, що ви був прапорщиком?! Так всі це знають! Постійна близькість не до перегною,а до результатів праці у формі прибутків робить нас далекими один від одного! Як можна було захотіти стати прапорщиком?! Це після того як присвоїли єфрейтора?!
І затям собі Вітя, що Україна аграрна країна і погоду в ній роблять не власники кафе на три столика з тухлими біляшами і шарашкиною конторою з декількох криворуких будівельників, а агрохолдинги і великі господарства, а також фермери і працюють вони важко, щоб такий як ти оболтус мав би що поїсти! І на таких як ти можна реагувати хоч на 20 день, нічого від цього не зміниться, розумного від тебе нічого ж не почуєш!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:24

  Qwerty написав:
  reus написав:
  rollo написав:Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.

1917 пролетариат выиграл :mrgreen:

Ага, правда потім його добряче навчили життю, то війнами, то голодоморами, то колективізацією, то ГУЛАГАМи... Так, що виграш добрим програшем виявився!

Це був сарказм.
Це Ви поясніть тим, хто вважає сталіна ефективним менеджером та дрочить на нього.
reus
 
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