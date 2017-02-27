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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:29

Спокойной ночи.

Можно психоделический транс послушать
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:38

  Qwerty написав:І затям собі Вітя, що Україна аграрна країна і погоду в ній роблять не власники кафе на три столика з тухлими біляшами і шарашкиною конторою з декількох криворуких будівельників, а агрохолдинги і великі господарства, а також фермери і працюють вони важко, щоб такий як ти оболтус мав би що поїсти!
Якщо тебе це заспокоїть
Я вже пару місяців спілкуючись з своїм молодшим , розглядаючи варіант його входження в агробізнес.
З мого боку - гарантія на безвідсоткову кредитну лінію в пару мільйонів гривень
З його боку - бажання працювати ( і жити з сімєю ) в селі на протязі як мінімум кількох років , поки не поверне кредитну лінію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 5899590059015902
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