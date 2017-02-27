Можно психоделический транс послушать
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 00:29
Спокойной ночи.
Можно психоделический транс послушать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 13 лип, 2020 00:38
Якщо тебе це заспокоїть
Я вже пару місяців спілкуючись з своїм молодшим , розглядаючи варіант його входження в агробізнес.
З мого боку - гарантія на безвідсоткову кредитну лінію в пару мільйонів гривень
З його боку - бажання працювати ( і жити з сімєю ) в селі на протязі як мінімум кількох років , поки не поверне кредитну лінію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|