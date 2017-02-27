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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:38

  Qwerty написав:І затям собі Вітя, що Україна аграрна країна і погоду в ній роблять не власники кафе на три столика з тухлими біляшами і шарашкиною конторою з декількох криворуких будівельників, а агрохолдинги і великі господарства, а також фермери і працюють вони важко, щоб такий як ти оболтус мав би що поїсти!
Якщо тебе це заспокоїть
Я вже пару місяців спілкуючись з своїм молодшим , розглядаючи варіант його входження в агробізнес.
З мого боку - гарантія на безвідсоткову кредитну лінію в пару мільйонів гривень
З його боку - бажання працювати ( і жити з сімєю ) в селі на протязі як мінімум кількох років , поки не поверне кредитну лінію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:20

  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії.

Извините, мы ведь обсуждаем финансы на государственном уровне, а не аферу базарного жулика.
Привлекая гривну, минфин значительно увеличил спрос на гривну, что играло на ревальвацию. Это совершенно естественный экономический процесс. НБУ, насколько это было возможно, сдерживал ревальвацию, выкупая все излишки предложения. Попытки ломать тренд оканчиваются обычно плохо, в нашем случае, это было чревато, кроме экономических, еще и проблемами в международных отношениях. Именно независимость НБУ позволила продержаться достаточно долго, не поддаваясь глупым хотелкам минфина.
То, что небольшая часть инвесторов заработала не только на процентах, но и на курсовой разнице, не имеет никакого значения. Другие инвесторы, которые входили уже при низком курсе, на курсовых разницах потеряют. Таков рынок. Для минфина стоимость заимствований в любом случае останется на том уровне, под который заимствования привлекались.

По сути сейчас минфин предъявляет претензии НБУ в том, что курс не соответствует тому, который сам же минфин и напрогнозировал. Это при том, что у минфина значительно больше корректных инструментов влияния на курс, чем у НБУ.
Принцип противовесов до сих пор работал именно так, как и должен работать - авантюры не проходили.

ЗЫ Сегодня НБУ опять стоит с покупкой, не давая слишком сильно падать курсу.


Пізно замітив відповідь - тільки через перегляд найбільш рейтингових відповідей за тиждень.
Раніше в лідера думок на цій гілці були інші погляди:

  Ой+ написав:А якщо ще була/буде ревальвація, то взагалі за державу обідно.

  дядя Caша написав:Суб 16 лют, 2019
Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

В 2005 в апреле уже было. Вызвав брутальный вопрос тогдашнего начальника Привата Дубилета А. к Стельмаху: "На кого работаешь, Дед!?"
US
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 5899590059015902
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