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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 241
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
68
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:50

Утренние курсы, 9-40:

Харьков 27.08 - 27.10. Наблюдается курсовое разнообразие, диапазон цен наличного доллара: 27.05..27.08 - 27.10..27.15 (ПОВ, опт)

Сумы 27.00 - 27.10
Полтава 27.03 - 27.13
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1150 +0,0660 +0,24%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:55

Изменение наличного курса доллара за 4 недели

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:04

  Yuri_61 написав:
  сірий написав:НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!

Охрименко же сказал, что идём на 26, а к НГ на 27,5

Охрименко как Кабанчик: услышал что сказали и делай наоборот.

Утренний межбанк подтверждает.
p_vovk74
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  #<1 ... 5899590059015902
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