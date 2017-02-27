Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.08 - 27.10. Наблюдается курсовое разнообразие, диапазон цен наличного доллара: 27.05..27.08 - 27.10..27.15 (ПОВ, опт)
Сумы 27.00 - 27.10
Полтава 27.03 - 27.13
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:50
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.08 - 27.10. Наблюдается курсовое разнообразие, диапазон цен наличного доллара: 27.05..27.08 - 27.10..27.15 (ПОВ, опт)
Сумы 27.00 - 27.10
Полтава 27.03 - 27.13
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,1150 +0,0660 +0,24%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:04
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