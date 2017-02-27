Додано: Пон 13 лип, 2020 12:29

Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?

Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?

Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.