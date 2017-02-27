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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:18
change_pm написав:
Я також ломаю голову над цим! Тільки більше над тим, навіщо це, великому капіталу? Навіщо їм годувати всю цю ораву?
Імхо, манюпасу буде сенс рвати .опу, можливо через те, що працюючі\мелкіє бизнекі будуть більш рівні. Можливо будуть мати право голосу, чи мати сім"ю і дітей.
Повні маргінали будуть повність обмежені в правах, крім права на кров і базові потреби.
годувати будуть за ради збереження свого положення, альтернатива - революція, аналог 1917-го року
мало кого влаштує можливість безцільного існування, хочешь більшого - працюй, роботая як прівелей, право працювати треба буде заслужити, освіта, співбесіда і т.п.
ніяких правових законодавчих обмежень не може бути в принципі, перед законом всі рівні.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:33
27.00-27.02/27.06-27.09
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:24
flyman написав: сірий написав:
НУ ЧТО, ЗАКОНЧИЛИСЬ СПОКОЙНЫЕ ДЕНЬКИ))
ЗАВТРА ГРЕЕМ РАКЕТУ!!!
на 3 копійки вниз.
Импортеры молодцы, не повелись.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:25
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.07.2020.........................27,0855
Доллар прибавил 13 копеек.
Открылись на 8 копеек выше закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе снизились на 2 копейки, немного постояли и к 11-30 вернулись на уровень открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Рост произошел из-за сокращения объема суточных сертификатов в 3.5 раза. Все остальные факторы находятся в равновесии. Практически одинаковы расходы казначейства и обналичка. Рост объема тендерных сертификатов уравновешен тендерным рефинансом. Рефинанс выдан 7 банкам сроком до 1 820 дней на сумму 5 107,7 млн. грн, расшифровки пока нет.
В четверг объем валютного рынка сократился с 318.8 до 304.4 млн. Обороты скромные, но чистые. При этом банки собственные операции сократили до минимума. Почти весь оборот дали клиентские операции, объем которых по сравнению со средой вырос. Предложение вновь превысило спрос.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:29
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:41
somilitark написав:
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75? Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации? Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))
Рідко коли з Вами згіден, но ось тут Ваша правда 26... це вже історія*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:44
Nazarkino написав: somilitark написав:
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75? Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации? Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))
Рідко коли з Вами згіден, но ось тут Ваша правда 26... це вже історія*Відправлено з Чату
чекаєм за 2-3 дня до крайніх термінів погашення зелених кредиток
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:47
flyman написав:
чекаєм за 2-3 дня до крайніх термінів погашення зелених кредиток
сколько ты там наел, десяткой гривен хоть ударишь по валютному рынку ?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:07
Всем Привет .
Доброго Здоровья !
Подтянулись по доллару 27.07-27.20 Окна (бар Белуга )
Фортэчна 27.00-27.15
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:08
somilitark написав:
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
У меня то, что сдал по 26.73, к концу этой недели уже будет почти по 27. Доживём до конца июля, а там видно будет)
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