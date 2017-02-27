Додано: Пон 13 лип, 2020 13:46

Nazarkino написав: somilitark написав: Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75? Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации? Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти))) Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75? Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации? Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))

Рідко коли з Вами згіден, но ось тут Ваша правда 26... це вже історія



*Відправлено з Чату Рідко коли з Вами згіден, но ось тут Ваша правда 26... це вже історія

Опять 26 история?) Слышали уже в прошлом году. Если у Михо все выйдет, то будет не только 26, но и 25.ХХ уже в этом году, а за следующий вообще молчу... Опять 26 история?) Слышали уже в прошлом году. Если у Михо все выйдет, то будет не только 26, но и 25.ХХ уже в этом году, а за следующий вообще молчу...