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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5901590259035904>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 242
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
69
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:16

  Striker написав:
  somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?

У меня то, что сдал по 26.73, к концу этой недели уже будет почти по 27. Доживём до конца июля, а там видно будет)

Не бывает так, чтоб все буратины оказались в жирном плюсе. Вернуть свое - уже хорошо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34

  Zebra написав:
  Striker написав:
  somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?

У меня то, что сдал по 26.73, к концу этой недели уже будет почти по 27. Доживём до конца июля, а там видно будет)

Не бывает так, чтоб все буратины оказались в жирном плюсе. Вернуть свое - уже хорошо.

Якщо тримати місяць ще на старих депозитах, то 1,2% девала можна ще "відбити", поки що... А з осені буде цікавіше. Девал до 0,75% в місяць, ще можна буде якось пережити, якщо більше, гривне депозитчики почуть носитися з як стадо нашуганих оленів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:39

  somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))

не ожидал от вас/тебя такого.
за последние 10 лет тут столько уже было разных "историй", да только писатель такой еще не родился, чтобы всё цензурным языком описать :)
вы/ты уже почти домолился, пару месяцев осталось и закончатся неразрывные, а там и профит/убыток окончательно посчитается.
не нужно никаких ориентиров, всё случится само-собой, без вас/тебя и нас/меня вместе взятых.
давно пора расслабиться и получать удовольствие))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:55

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав: 2) 80 млрд дол на 40 млн нас - 2 тыс уе на чел - не так уж и много. тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно :mrgreen:
Звісно фонд це несерйозно. В нас 80% населення взагалі грошей не мають, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.

Все эти цифры - с потолка.
В том числе и ваша :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:08

  greenozon написав:
  Libo написав:Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.
гомериканці- найбідніші на планеті
борги, борги і одні борги
скоро прикупимо собі пару рабів -гамериканців щоб ті на нас пахали!

Это не так смешно, как вам кажется.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:12

  Yuri_61 написав: да, но у них у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива.

Бред.
Меньше смотрите голливудских фильмов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:15

  Shaman написав: нам бы пока ввести доплаты на питание, как в Штатах, чтобы народ мог нормально питаться, если денег нет...

Работать нужно, если денег нет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:45

Завтра ОВГЗ на продажу, так что вниз смотрим
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:53

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав: 2) 80 млрд дол на 40 млн нас - 2 тыс уе на чел - не так уж и много. тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно :mrgreen:
Звісно фонд це несерйозно. В нас 80% населення взагалі грошей не мають, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.

Все эти цифры - с потолка.
В том числе и ваша :wink:


Тут же ж навіть діаграму наводили. В кого заощаджень нема, + на місяць, + на три місяці = 80% населення. Які мають до штуки баків фактично.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:а что будет с безосами-масками с ихними растущими акциями?

То же, что и с патрициями в Древнем Риме. Пружина финансового неравенства не бесконечна...
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