|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:16
Striker написав: somilitark написав:
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
У меня то, что сдал по 26.73, к концу этой недели уже будет почти по 27. Доживём до конца июля, а там видно будет)
Не бывает так, чтоб все буратины оказались в жирном плюсе. Вернуть свое - уже хорошо.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8621
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 901 раз.
- Подякували: 1387 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34
Zebra написав: Striker написав: somilitark написав:
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
У меня то, что сдал по 26.73, к концу этой недели уже будет почти по 27. Доживём до конца июля, а там видно будет)
Не бывает так, чтоб все буратины оказались в жирном плюсе. Вернуть свое - уже хорошо.
Якщо тримати місяць ще на старих депозитах, то 1,2% девала можна ще "відбити", поки що... А з осені буде цікавіше. Девал до 0,75% в місяць, ще можна буде якось пережити, якщо більше, гривне депозитчики почуть носитися з як стадо нашуганих оленів.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20401
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:39
somilitark написав:
Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))
не ожидал от вас/тебя такого.
за последние 10 лет тут столько уже было разных "историй", да только писатель такой еще не родился, чтобы всё цензурным языком описать
вы/ты уже почти домолился, пару месяцев осталось и закончатся неразрывные, а там и профит/убыток окончательно посчитается.
не нужно никаких ориентиров, всё случится само-собой, без вас/тебя и нас/меня вместе взятых.
давно пора расслабиться и получать удовольствие))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14818
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 4369 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:55
sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
2) 80 млрд дол на 40 млн нас - 2 тыс уе на чел - не так уж и много. тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно
Звісно фонд це несерйозно. В нас 80% населення взагалі грошей не мають
, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.
Все эти цифры - с потолка.
В том числе и ваша
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17438
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:08
greenozon написав: Libo написав:
Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.
гомериканці- найбідніші на планеті
борги, борги і одні борги
скоро прикупимо собі пару рабів -гамериканців щоб ті на нас пахали!
Это не так смешно, как вам кажется.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17438
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:12
Yuri_61 написав:
да, но у них у каждого
хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива.
Бред.
Меньше смотрите голливудских фильмов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17438
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:15
Shaman написав:
нам бы пока ввести доплаты на питание, как в Штатах, чтобы народ мог нормально питаться, если денег нет...
Работать нужно, если денег нет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17438
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:45
Завтра ОВГЗ на продажу, так что вниз смотрим
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:53
Starikan написав: sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
2) 80 млрд дол на 40 млн нас - 2 тыс уе на чел - не так уж и много. тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно
Звісно фонд це несерйозно. В нас 80% населення взагалі грошей не мають
, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.
Все эти цифры - с потолка.
В том числе и ваша
Тут же ж навіть діаграму наводили. В кого заощаджень нема, + на місяць, + на три місяці = 80% населення. Які мають до штуки баків фактично.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 644
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:54
Alex2007 написав:
а что будет с безосами-масками с ихними растущими акциями?
То же, что и с патрициями в Древнем Риме. Пружина финансового неравенства не бесконечна...
-
gen20
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 08.07.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19477
|2397622
|
|
|7048
|1589381
|
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
|
|494
|102749
|
|