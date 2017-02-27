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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5901590259035904

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 242
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
69
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лохотрончик:

У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает.
Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.

Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.

Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились.
Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.

Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной
В темноте у терминалов - гарантированное попадание.

То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.

Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:34

Captain Obvious, какие номиналы пытались подсунуть?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:37

  somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))

Завидую,большой гешефт зафиксили.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:42

Надо на новую голову НБУ посмотреть и послушать,что она заговорит.Лошади понятно,что курс расти будет плавно.По Дерибасовской гуляют постепенно.Если резко,то совсем плохо, шмыгаль за самокатчиком вдогонку отправится,на местных выборах в зелёный цирк никого не заманишь,да и сам конферансье все больше в сторону продажи недвижимости и тура в Оман поглядывает.
goldfinger
 
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