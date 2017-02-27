Додано: Пон 13 лип, 2020 15:27

Лохотрончик:



У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает.

Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.



Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.



Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились.

Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.



Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной

В темноте у терминалов - гарантированное попадание.



То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.



Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу