somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75? Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации? Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))
Надо на новую голову НБУ посмотреть и послушать,что она заговорит.Лошади понятно,что курс расти будет плавно.По Дерибасовской гуляют постепенно.Если резко,то совсем плохо, шмыгаль за самокатчиком вдогонку отправится,на местных выборах в зелёный цирк никого не заманишь,да и сам конферансье все больше в сторону продажи недвижимости и тура в Оман поглядывает.