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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5902590359045905>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 242
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
69
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лохотрончик:

У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает.
Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.

Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.

Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились.
Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.

Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной
В темноте у терминалов - гарантированное попадание.

То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.

Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:34

Captain Obvious, какие номиналы пытались подсунуть?
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:37

  somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))

Завидую,большой гешефт зафиксили.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:42

Надо на новую голову НБУ посмотреть и послушать,что она заговорит.Лошади понятно,что курс расти будет плавно.По Дерибасовской гуляют постепенно.Если резко,то совсем плохо, шмыгаль за самокатчиком вдогонку отправится,на местных выборах в зелёный цирк никого не заманишь,да и сам конферансье все больше в сторону продажи недвижимости и тура в Оман поглядывает.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:46

Хотя по технике все еще вполне возможен поход на 26,5 к августу,последний,вернее, заключительный.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:47

  goldfinger написав:Хотя по технике все еще вполне возможен поход на 26,5 к августу,последний,вернее, заключительный.

У НГ валюта еще осталась?
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 13 лип, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.07.2020..............14.07.2020
дата розрахунку...............10.07.2020...............13.07.2020
Євро..................................30,3988....................30,687
Долар США.......................26,9505....................27,0883
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 8 копеек выше закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе снизились на 2 копейки, немного постояли и к 11-30 вернулись на уровень открытия.
После 12 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. После 15, на уже опустевшем рынке, проявился небольшой дефицит валюты и курс вырос на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.1000 - 27.1200. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия пятницы.
Несмотря на высокое открытие, сессия прошла очень спокойно. Все разнонаправленные движения были в пределах 3 копеек.

Этот день в истории:
2019 - 25.7606 (-4) +132
2018 - 26.2332 (+1) +85

2017 - 25.9686 (+5)
2016 - 24.8213 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:04

  Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, какие номиналы пытались подсунуть?

Леси ,200.бородатая тема
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:17

В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:21

16-10:

Харьков 27.12 - 27.17 (утром 27.08 - 27.10),
диапазон цен наличного доллара 27.10..27.12 - 27.17..27.18 (ПОВ, опт).

Сумы 27.00 - 27.15 (27.00 - 27.10)
Полтава 27.04 - 27.14 (данных мало, курс на 15-20), утром 27.03 - 27.13
Patrick
 
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