somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75? Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации? Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))
Надо на новую голову НБУ посмотреть и послушать,что она заговорит.Лошади понятно,что курс расти будет плавно.По Дерибасовской гуляют постепенно.Если резко,то совсем плохо, шмыгаль за самокатчиком вдогонку отправится,на местных выборах в зелёный цирк никого не заманишь,да и сам конферансье все больше в сторону продажи недвижимости и тура в Оман поглядывает.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................13.07.2020..............14.07.2020 дата розрахунку...............10.07.2020...............13.07.2020 Євро..................................30,3988....................30,687 Долар США.......................26,9505....................27,0883 После полудня курс практически не изменился. Открылись на 8 копеек выше закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе снизились на 2 копейки, немного постояли и к 11-30 вернулись на уровень открытия. После 12 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. После 15, на уже опустевшем рынке, проявился небольшой дефицит валюты и курс вырос на 1.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 27.1000 - 27.1200. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия пятницы. Несмотря на высокое открытие, сессия прошла очень спокойно. Все разнонаправленные движения были в пределах 3 копеек.
Этот день в истории: 2019 - 25.7606 (-4) +132 2018 - 26.2332 (+1) +85