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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5903590459055906>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 242
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
69
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:26

Patrick

Запорожье к вечеру
Зирка 27.08-27.18.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:26

  Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?

Прием на ЧР поднялся выше, чем было после отставки Смолия. Это не дохлая кошка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:39

  Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?

Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так.
Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:41

  somilitark написав:
  Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?

Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так.
Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька :lol:

царъ кавайний, боярэ плохіє
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:43

  Zebra написав:
  goldfinger написав:Хотя по технике все еще вполне возможен поход на 26,5 к августу,последний,вернее, заключительный.

У НГ валюта еще осталась?

Вроде нет,просто могут по политическим мотивам ,с новым-то,независимым,гг,главой НБУ слегка из резервов бакс залить,чтобы показать лохторату перед выборами управляемость и стабильность,да напрячь на время баксохомяков,попутно вытряхивая валюту из слабых рук.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53

27.05/27.15
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Франківськ поки що без змін 26,95/27,1
Укргаз продає по 27,1. Але по наявності не факт, що буде сума.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:01

Полтава 27.06 - 27.17

В Сумах появился прием 27.05, продажа 27.15..27.20
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:13

Кто-нибудь понимает, что вздрючило курс сегодня? К отставке Смолия уже вроде все привыкли.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:17

  eduard_k написав:Кто-нибудь понимает, что вздрючило курс сегодня? К отставке Смолия уже вроде все привыкли.


просто потихоньку он идёт на своё место, к ЭОКу 8)
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