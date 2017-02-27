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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:26
Patrick
Запорожье к вечеру
Зирка 27.08-27.18.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:26
Proofy написав:
В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?
Прием на ЧР поднялся выше, чем было после отставки Смолия. Это не дохлая кошка.
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Zebra
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:39
Proofy написав:
В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?
Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так.
Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:41
somilitark написав: Proofy написав:
В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?
Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так.
Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька
царъ кавайний, боярэ плохіє
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:43
Zebra написав: goldfinger написав:
Хотя по технике все еще вполне возможен поход на 26,5 к августу,последний,вернее, заключительный.
У НГ валюта еще осталась?
Вроде нет,просто могут по политическим мотивам ,с новым-то,независимым,гг,главой НБУ слегка из резервов бакс залить,чтобы показать лохторату перед выборами управляемость и стабильность,да напрячь на время баксохомяков,попутно вытряхивая валюту из слабых рук.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53
27.05/27.15
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:58
Франківськ поки що без змін 26,95/27,1
Укргаз продає по 27,1. Але по наявності не факт, що буде сума.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:01
Полтава 27.06 - 27.17
В Сумах появился прием 27.05, продажа 27.15..27.20
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:13
Кто-нибудь понимает, что вздрючило курс сегодня? К отставке Смолия уже вроде все привыкли.
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eduard_k
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:17
eduard_k написав:
Кто-нибудь понимает, что вздрючило курс сегодня? К отставке Смолия уже вроде все привыкли.
просто потихоньку он идёт на своё место, к ЭОКу
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