RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5903590459055906

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 242
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
69
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:39

  eduard_k написав:Кто-нибудь понимает, что вздрючило курс сегодня? К отставке Смолия уже вроде все привыкли.

Плюс 5-10 копійок це - "вздрючило курс сегодня"?
Я б сказав легкий ріст на очікуваннях пересічних. Коли із усіх усюд говорять, що курс 30 то добре для бюджету, а бюджет тріщить по доходах, от всі і "страхуються". Від цього і ріст. Через кілька днів якщо не буде підкріплення цих очікувань фактами, можемо так само повернутись на пару копійок в низ. Це нормальне "дихання" ринку. Тим більше у нас все менше часу до осені і ніхто не знає, що нас там очікує. Тим більше у гривнедепозитчиків починають закінчуватись стовпці, а приносу особливо не має.
Я як був біля обмінки, особливого руху не спостерігав в жодну сторону.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 845
З нами з: 23.01.09
Подякував: 387 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:43

Укргаз 27.08 (онлнай)
що сьогодні, що вчора, що позавчора
а баригам нада жрать - тому підкидують кошку! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8957
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:46

  somilitark написав:
  Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?

Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так.
Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька :lol:
думаю надо слить, вероятность 20го высока.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:49

  goldfinger написав:
  Zebra написав:
  goldfinger написав:Хотя по технике все еще вполне возможен поход на 26,5 к августу,последний,вернее, заключительный.

У НГ валюта еще осталась?

Вроде нет,просто могут по политическим мотивам ,с новым-то,независимым,гг,главой НБУ слегка из резервов бакс залить,чтобы показать лохторату перед выборами управляемость и стабильность,да напрячь на время баксохомяков,попутно вытряхивая валюту из слабых рук.
да так наверное и будет, иначе зеленый цирк уедет, а клоуны останутся...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:13

  Proofy написав:
  somilitark написав:
  Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?

Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так.
Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька :lol:
думаю надо слить, вероятность 20го высока.

Вот это характер!
Вот это мужество.
Стоять против фундамента,против рухнувшего ВВП, против пустого бюджета,против силы зекономики, которые на полном серьезе говорят что для полного счастья надо просто напечатать всем балла, это очень сильно.
Уважаю,вот это красотища и свобода рынка.
Сливайтесть всей котлетой, получите массу впечатлений и удовольствия ((

К вечеру наборы по всей стране устремились к 27.10,продажа к 27.20.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11433
З нами з: 30.12.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сливаться по 28,5 откупаться по 26,5
  somilitark написав:Стоять против фундамента,против рухнувшего ВВП, против пустого бюджета,против силы зекономики,
в краткосроке ещё могут быть приятные сюрпризы. Разве власть откажется откупить излишки у населения по 26,50?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 06.04.16
Подякував: 877 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5903590459055906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: duck і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19477 2397805
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:37
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1589478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102784
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (306)
13.07.2020 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.