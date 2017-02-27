eduard_k написав:Кто-нибудь понимает, что вздрючило курс сегодня? К отставке Смолия уже вроде все привыкли.
Плюс 5-10 копійок це - "вздрючило курс сегодня"? Я б сказав легкий ріст на очікуваннях пересічних. Коли із усіх усюд говорять, що курс 30 то добре для бюджету, а бюджет тріщить по доходах, от всі і "страхуються". Від цього і ріст. Через кілька днів якщо не буде підкріплення цих очікувань фактами, можемо так само повернутись на пару копійок в низ. Це нормальне "дихання" ринку. Тим більше у нас все менше часу до осені і ніхто не знає, що нас там очікує. Тим більше у гривнедепозитчиків починають закінчуватись стовпці, а приносу особливо не має. Я як був біля обмінки, особливого руху не спостерігав в жодну сторону.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?
Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так. Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька
goldfinger написав:Хотя по технике все еще вполне возможен поход на 26,5 к августу,последний,вернее, заключительный.
У НГ валюта еще осталась?
Вроде нет,просто могут по политическим мотивам ,с новым-то,независимым,гг,главой НБУ слегка из резервов бакс залить,чтобы показать лохторату перед выборами управляемость и стабильность,да напрячь на время баксохомяков,попутно вытряхивая валюту из слабых рук.
да так наверное и будет, иначе зеленый цирк уедет, а клоуны останутся...
Proofy написав:В обменках еще приподнялись, дохлая кошка?
Конвертация авансов за урожай, услышали первого,который приказал свести бюджет к курсу 30,плюс если нет причин для подорожания, значит будет дорожать просто так. Обычно низы курса к 20-му июля,но есть ещё надежда в мудрого царька
думаю надо слить, вероятность 20го высока.
Вот это характер! Вот это мужество. Стоять против фундамента,против рухнувшего ВВП, против пустого бюджета,против силы зекономики, которые на полном серьезе говорят что для полного счастья надо просто напечатать всем балла, это очень сильно. Уважаю,вот это красотища и свобода рынка. Сливайтесть всей котлетой, получите массу впечатлений и удовольствия ((
К вечеру наборы по всей стране устремились к 27.10,продажа к 27.20.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.