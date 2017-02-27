Ты, главное, когда включат станок, не уходи с этого форума
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:39
Ты, главное, когда включат станок, не уходи с этого форума
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:41
Настоящие олени подтянутся уже ближе к 30,пока верят в доброго велосипедиста с булавой
А пока спасаются гомосапиенс,пришла гривна-утилизировали,без попыток выловить сотые на текущих счетах или слиться против ветра и фундамента
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:47
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:52
при курсі ПА30 річна інфляція буде біля 10%, так що "мєчти-мєчти",
тут як каже будівельник: "або труси або хрестик" (або курс ПА30 або іпотека 10%)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:58
могу помочь вирулить тєму НБУ: єсть диплом банкіра і сертифікат KSE (привіт Мілованову ),
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:03
А между тем индекс валют развивающихся рынков достиг 1076 и продолжает рост к 1100, то есть к уровню, с которого началось его падение до 758 во второй половине февраля 2020 года:
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