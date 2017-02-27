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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5905590659075908>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:39

  Moneta написав:Рожковой недели остались, а она на 4й квартал строит планы...

Ты, главное, когда включат станок, не уходи с этого форума :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:41

  montagvide написав:somilitark

Парнокопытные поскакали. Цок-цок-цок

Настоящие олени подтянутся уже ближе к 30,пока верят в доброго велосипедиста с булавой :mrgreen:

А пока спасаются гомосапиенс,пришла гривна-утилизировали,без попыток выловить сотые на текущих счетах или слиться против ветра и фундамента :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:47

  somilitark написав:Настоящие олени подтянутся уже ближе к 30,пока верят в доброго велосипедиста с булавой :mrgreen:


Що мозги парити?! Давайте завтра-післязавтра подивимось, як ситуація буде розвиватись.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:52

  fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова.
По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых :mrgreen: получится экономическим путем, а не административным».
Также она сказала, что руководство Нацбанка может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки предыдущим владельцам. :shock: :lol:
https://hvylya.net/news/211490-rozhkova ... sk-ipoteki

при курсі ПА30 річна інфляція буде біля 10%, так що "мєчти-мєчти",
тут як каже будівельник: "або труси або хрестик" (або курс ПА30 або іпотека 10%)
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:58

  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

могу помочь вирулить тєму НБУ: єсть диплом банкіра і сертифікат KSE (привіт Мілованову :D ),
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:03

А между тем индекс валют развивающихся рынков достиг 1076 и продолжает рост к 1100, то есть к уровню, с которого началось его падение до 758 во второй половине февраля 2020 года:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
https://ru.investing.com/indices/msci-emerging-markets
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:42

  flyman написав:
  fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова.
По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых :mrgreen: получится экономическим путем, а не административным».
Также она сказала, что руководство Нацбанка может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки предыдущим владельцам. :shock: :lol:
https://hvylya.net/news/211490-rozhkova ... sk-ipoteki

при курсі ПА30 річна інфляція буде біля 10%, так що "мєчти-мєчти",
тут як каже будівельник: "або труси або хрестик" (або курс ПА30 або іпотека 10%)

Якщо захочуть, то курс близько 27 можна ще півроку тримати, але як я вже писав чекаю 30 через 2 тиждні, чого це повідомлення потерли, навіть не знаю.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:22

  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

Я даже не могу себе представить, кто это будет
Кравец ? или Лысый ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:23

Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:

Банк Пивденный - 2,5 млрд грн;
ПУМБ - 1,9 млрд грн;
банк "Глобус" - 400 млн грн;
банк "Авангард" - 200 млн грн;
Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн;
Айбокс Банк - 41 млн грн;
Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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