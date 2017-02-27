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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5905590659075908

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:30

  Moneta написав:Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:

Банк Пивденный - 2,5 млрд грн;
ПУМБ - 1,9 млрд грн;
банк "Глобус" - 400 млн грн;
банк "Авангард" - 200 млн грн;
Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн;
Айбокс Банк - 41 млн грн;
Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.

Дешевые кредиты или ОВГЗ?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:37

  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков достиг 1076 и продолжает рост к 1100, то есть к уровню, с которого началось его падение до 758 во второй половине февраля 2020 года:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
https://ru.investing.com/indices/msci-emerging-markets


вот по этой причине и топчемся около 27 и вверх как-то неохотно идет долляр у нас. И как бы опять в который раз в ближайшее время не получилась невдобна ситуація, когда кричали все вокруг насчет 30, а оно ... , скажем так, на месте :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:43

  pesikot написав:
  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

Я даже не могу себе представить, кто это будет
Кравец ? или Лысый ?
Дуб по приколу
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:44

  ruvex написав:
  Moneta написав:Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:

Банк Пивденный - 2,5 млрд грн;
ПУМБ - 1,9 млрд грн;
банк "Глобус" - 400 млн грн;
банк "Авангард" - 200 млн грн;
Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн;
Айбокс Банк - 41 млн грн;
Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.

Дешевые кредиты или ОВГЗ?

Вовремя. Завтра как раз размещение ОВГЗ .
Востаннє редагувалось ramaz в Пон 13 лип, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:45

  Мизантрóп написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

Я даже не могу себе представить, кто это будет
Кравец ? или Лысый ?
Дуб по приколу


Клитина :lol:
Заодно будет выполнять роль инвестиционной няни :mrgreen:
Alex2007
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