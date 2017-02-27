Moneta написав:Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:
Банк Пивденный - 2,5 млрд грн; ПУМБ - 1,9 млрд грн; банк "Глобус" - 400 млн грн; банк "Авангард" - 200 млн грн; Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн; Айбокс Банк - 41 млн грн; Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.
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вот по этой причине и топчемся около 27 и вверх как-то неохотно идет долляр у нас. И как бы опять в который раз в ближайшее время не получилась невдобна ситуація, когда кричали все вокруг насчет 30, а оно ... , скажем так, на месте
Moneta написав:Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:
Банк Пивденный - 2,5 млрд грн; ПУМБ - 1,9 млрд грн; банк "Глобус" - 400 млн грн; банк "Авангард" - 200 млн грн; Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн; Айбокс Банк - 41 млн грн; Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.