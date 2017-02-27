fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова. По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным». Также она сказала, что руководство Нацбанка может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки предыдущим владельцам. https://hvylya.net/news/211490-rozhkova ... sk-ipoteki
при курсі ПА30 річна інфляція буде біля 10%, так що "мєчти-мєчти", тут як каже будівельник: "або труси або хрестик" (або курс ПА30 або іпотека 10%)
Якщо захочуть, то курс близько 27 можна ще півроку тримати, але як я вже писав чекаю 30 через 2 тиждні, чого це повідомлення потерли, навіть не знаю.
и откуда 30, на эмоциях? даже если завтра станок запустят, 30 не будет через 2 недели.
вот по этой причине и топчемся около 27 и вверх как-то неохотно идет долляр у нас. И как бы опять в который раз в ближайшее время не получилась невдобна ситуація, когда кричали все вокруг насчет 30, а оно ... , скажем так, на месте
Це дуже вирогідно, я ж кажу, на місці або 59 копійок туди сюди, можливо ще півроку грати, все залежить від фігури Глави НБУ, всі чекають саме на це.
Як поставлять нового голову НБУ, так і курс трохи поповзе вниз Але це не точно
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!