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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5907590859095910>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:19

  сірий написав:кароче,завтра 27.30 :mrgreen:

Xixi
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:23

  сірий написав:кароче,завтра 27.30 :mrgreen:
Ёёё! КапсЛок отлип! Я уж не верил, что сие возможно....
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:23

  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:26

  proftpd66 написав:
  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Интересно, какие цели для откупа?


я написал в той теме, что еще 8%-12% до востребования. Цель откупа любая, та которая будет :) может будет 27.4.

И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3

Це навряд чи... Тут би зловити 27,3...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:28

  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.
ну а что сейчас? только не задним числом :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:29

  Trast написав:
  flyman написав:
  fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова.
По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых :mrgreen: получится экономическим путем, а не административным».
Также она сказала, что руководство Нацбанка может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки предыдущим владельцам. :shock: :lol:
https://hvylya.net/news/211490-rozhkova ... sk-ipoteki

при курсі ПА30 річна інфляція буде біля 10%, так що "мєчти-мєчти",
тут як каже будівельник: "або труси або хрестик" (або курс ПА30 або іпотека 10%)

Якщо захочуть, то курс близько 27 можна ще півроку тримати, але як я вже писав чекаю 30 через 2 тиждні, чого це повідомлення потерли, навіть не знаю.

и откуда 30, на эмоциях? :) даже если завтра станок запустят, 30 не будет через 2 недели.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:36

  Alex2007 написав:
  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков достиг 1076 и продолжает рост к 1100, то есть к уровню, с которого началось его падение до 758 во второй половине февраля 2020 года:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
https://ru.investing.com/indices/msci-emerging-markets


вот по этой причине и топчемся около 27 и вверх как-то неохотно идет долляр у нас. И как бы опять в который раз в ближайшее время не получилась невдобна ситуація, когда кричали все вокруг насчет 30, а оно ... , скажем так, на месте :?

Це дуже вирогідно, я ж кажу, на місці або 59 копійок туди сюди, можливо ще півроку грати, все залежить від фігури Глави НБУ, всі чекають саме на це.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:42

  Proofy написав:
  Trast написав:Якщо захочуть, то курс близько 27 можна ще півроку тримати, але як я вже писав чекаю 30 через 2 тиждні, чого це повідомлення потерли, навіть не знаю.

и откуда 30, на эмоциях? :) даже если завтра станок запустят, 30 не будет через 2 недели.

30 на бажаннях, і чомусь мені шось підказує, що бажання саме такі, Смолій би так просто не пійшов саме зараз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як поставлять нового голову НБУ, так і курс трохи поповзе вниз ;)
Але це не точно :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:46

  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?!


  Proofy написав:
  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.
ну а что сейчас? только не задним числом :)



я купил евро по 26.7 зимой и продал по 30.

И доллары 300к грн продал по 28, купил по 26.65. Продал по 26.92

Сейчас есть актив: 15%(12%) до Ноября УкрГаз. Другое 12%(10%)-10%(8%). Можно подсчитать, что убыток будет при курсе больше чем 30.5. (я уже считал минимум 3-4 раза в этой теме)

Если Вы смотрели и читали мою тему, то было погашение 6-8 числа.

Я хочу купить акции завода мироновского, курица-хлебозавод. Мне нужна гривна. Без гемора можно гривнами купить на укр бирже. Думаю купить злотыми, долларами или гривнами.

ЖДУ чтобы продать по 27.1 и ждать 26.2 :) или 25.5 :)

Инвестор: proftp66
Управляющий: proftp66

Присоеденятесь. :lol:

Банк игры:
Около 4.6-7.6к евро,
около 9к долларов, (успел поменять по 26.78)
550-600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%

В бизнесе неликвид лежит: ~3-4к$ - 3-7% годовых.
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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