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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:49
Trast написав: vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
https://youtu.be/OWYKVhglyKk?t=357
Ukraine Economic Outlook
Выпуск 15. Антикризисный обзор от Михаила Кухара (сокращенное)
26.7 прогнозируют на середину этого месяца
Вам потрібно видати ще одну медаль. Дякую за корисні думки і посилання
Я думаю, що цьому персонажу потрібно видати 3 медалі і більше сюди навіть не пускати, бо навіть Холява з п'ятниці на суботу пише більш шось суразніше, чим ця персона.
Не забувайте що тут є ще прапорщик Вітя зі Львова... У того ахінеі вистачить на всіх!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:16
Libo написав: vitaliian написав:
переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
Обесценятся все бумажные деньги.
А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства.
расскажите о квартирах и недвижимости тем кто до оккупации жил с аренды недвижимости на временно оккупированной территории Украины . золотой слиток цепочку под рубаху за пазуху и ушел , а квартиру с собой не заберешь .
Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики
им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Нету у нашего населения покупательской способности купить что-то кроме супер эконом жилья ( типа современного общежития где 8 квартир на этаже и нет подземного да и вообще какого-либо паркинга)
для меня загадка кто будет заселять эти пустые коробки ... они так по 10 лет и стоят пустые на 80%
Востаннє редагувалось yama
в Пон 13 лип, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:18
flyman написав: Qwerty написав: flyman написав:
Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?!
Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.
так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ?
може ще пропустив пару страшилок[/quote]
Здається ви пропустили прийом ліків... Але я не Холява, тому рекомендувати не буду. Просто бачу, що вже процес запущений далі нікуди!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:25
Alex2007 написав:
до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги?
- смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё
или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже
- взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц
- тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц
- кушать и одеваться на 900 в месяц
итого твои расходы минимум 2100 в месяц ,
а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ?
не хватает как бы условно 1200 долларов в месяц.
Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты.
Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
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