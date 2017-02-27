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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5907590859095910

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:49

  Trast написав:
  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:https://youtu.be/OWYKVhglyKk?t=357

Ukraine Economic Outlook

Выпуск 15. Антикризисный обзор от Михаила Кухара (сокращенное)

26.7 прогнозируют на середину этого месяца


Вам потрібно видати ще одну медаль. Дякую за корисні думки і посилання :)

Я думаю, що цьому персонажу потрібно видати 3 медалі і більше сюди навіть не пускати, бо навіть Холява з п'ятниці на суботу пише більш шось суразніше, чим ця персона.

Не забувайте що тут є ще прапорщик Вітя зі Львова... У того ахінеі вистачить на всіх!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:16

  Libo написав:
  vitaliian написав:переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.


Обесценятся все бумажные деньги.
А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства. 8)

расскажите о квартирах и недвижимости тем кто до оккупации жил с аренды недвижимости на временно оккупированной территории Украины . золотой слиток цепочку под рубаху за пазуху и ушел , а квартиру с собой не заберешь .
Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики :shock: им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Нету у нашего населения покупательской способности купить что-то кроме супер эконом жилья ( типа современного общежития где 8 квартир на этаже и нет подземного да и вообще какого-либо паркинга)
для меня загадка кто будет заселять эти пустые коробки ... они так по 10 лет и стоят пустые на 80%
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 лип, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:18

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  flyman написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))

в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?!
Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.

так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ?
може ще пропустив пару страшилок[/quote]
Здається ви пропустили прийом ліків... Але я не Холява, тому рекомендувати не буду. Просто бачу, що вже процес запущений далі нікуди!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:25

  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:

просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже
- взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц
- тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц
- кушать и одеваться на 900 в месяц
итого твои расходы минимум 2100 в месяц ,
а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ?
не хватает как бы условно 1200 долларов в месяц.
Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты.
Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
yama
 
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