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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5908590959105911>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:16

  Libo написав:
  vitaliian написав:переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.


Обесценятся все бумажные деньги.
А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства. 8)

расскажите о квартирах и недвижимости тем кто до оккупации жил с аренды недвижимости на временно оккупированной территории Украины . золотой слиток цепочку под рубаху за пазуху и ушел , а квартиру с собой не заберешь .
Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики :shock: им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Нету у нашего населения покупательской способности купить что-то кроме супер эконом жилья ( типа современного общежития где 8 квартир на этаже и нет подземного да и вообще какого-либо паркинга)
для меня загадка кто будет заселять эти пустые коробки ... они так по 10 лет и стоят пустые на 80%
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 лип, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:18

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  flyman написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))

в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?!
Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.

так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ?
може ще пропустив пару страшилок[/quote]
Здається ви пропустили прийом ліків... Але я не Холява, тому рекомендувати не буду. Просто бачу, що вже процес запущений далі нікуди!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:25

  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:

просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже
- взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц
- тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц
- кушать и одеваться на 900 в месяц
итого твои расходы минимум 2200 в месяц ,
а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ?
не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц.
Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты.
Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Выкуплена и не заселена? В Киеве перекупами выкуплена немалая часть и не заселена. Думаю ситуация такая же во Львове, надо брать бо будет дороже. Корона подкоректировала этот рынок.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:31

  Proofy написав:
  yama написав:Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Выкуплена и не заселена? В Киеве перекупами выкуплена немалая часть и не заселена. Думаю ситуация такая же во Львове, надо брать бо будет дороже. Корона подкоректировала этот рынок.


нихера там не будет, цена была большая до короны.

Киеврострой, строит уже по 8-16 домой одновременно. Это 40к квартир НОВЫХ. Рассрочка на 22 месяца под 0%. Ипотека нафиг не нужна. На 22 месяца можно использовать актив в виде карточного счета с 12%-10% (10%-8%)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:42

  Proofy написав:надо брать бо будет дороже. Корона подкоректировала этот рынок.


Это настолько толстый троллинг, что нужно уточнять, или вы всерьез? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:45

  yama написав:
  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:

просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже
- взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц
- тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц
- кушать и одеваться на 900 в месяц
итого твои расходы минимум 2200 в месяц ,
а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ?
не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц.
Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты.
Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость

переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:
  Libo написав:
  zРадио написав: Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...


Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит.
Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700, хотя средние еще порядка $175,00 за счет сверхбогатых. У многих миллионов мышь амбарная сдохла и одни долги. :( На этом фоне вы неплохо и жирно смотритесь. :shock: Скоро заставят вас, как богатеньких, за Джавеллины платить. 8)


Я , попрежнему общаюсь со своими коллегами и друзьями детства .
С тем ,кем учился , начинал работать , дрался , играл в футбол на ящик биомицина (Биле Мицное или Струмок 1,07 и 67 копеек соответственно),плавал на Хортицу,ловил рыбу и т.д.

После бесед с ними , я сделал вывод .,,,,Мы все сейчас идем к общей нищете , как в 60-70 годах .
Только одно, мааааленькое различие ....тогда не было такого уровня преступности , наркотиков , такого количества аутистов .
Я никогда не видел такого количества приватных авто возле покосившихся и провонянных общаг.
Люди предпочитают жить в дерьме ,но с хорошей машиной .
Такого количества безграмотных , ленивых и чванливых людей.
Тогда работали ВСЕ !
И ЖИЛИ ПО СРЕДСТВАМ.
Может быть потому что люди знали сколько и что они могут купить и строилось то , небогатое прошлое.
Мне сейчас живется значительно легче , чем раньше .
Но , мне приходится носится и вкалывать шо дурному .
И Вы знаете , мне трудно .
Может нашему заумному народу надо жить по средствам и по мозгам которые у них есть ?
С Превиликим Уважением , отголосок прошлого .....

вы подняли хорошую тему , но я смотрю на нее под другим ракурсом
Раньше для обеспечения базовых потребностей надо было вкалывать с лопатой серпом конем с утра до ночи на приусадебном участке : молотить зерно вручную ! молоть жерновами , носить воду из колодца, орать землю самому ( ну или окпать лопатой), или если круто повезло конем , косить сено на зиму и так далее и тому подобное и это все занимало львиную долю времени от весны и до осени , но зимой был относительный расслабон дал скотине пожрать утром вечером раз в неделю почистил навоз в коровнике \ свинарнике и целый день свободен валяйся на печи и все ну ладно за дровами мотнись . Теперь же автоматизация биотехнологии , трактор увеличили продуктивность труда в 100-1000 раз ! раньше 1-2 свиньи - 1 человек на обслуживании, теперь 1 человек на 10 000 свиней ! можно сказать в 1000 раз , ну есть конечно сопутствующие занятые там допустим строители автоматизаторы и так далее , но все равно как ни крути что бы пожрать и одеться работать казалось бы надо в 10 раз меньше ! НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

PS капча сломалась ! сервер капчи не отвечает зависает и не справляется с нагрузкой . у меня 10 раз капча зависала и только где-то с 15-ого раза удалось опубликовать сообщение . Это жесть ! я пробовал 4 разных браузера мозилу, хром, оперу , эксплорер и смог достучаться только через какой-то левый VPN .
Поменяйте провайдера капчи
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:54

  ruvex написав:
  Moneta написав:Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:

Банк Пивденный - 2,5 млрд грн;
ПУМБ - 1,9 млрд грн;
банк "Глобус" - 400 млн грн;
банк "Авангард" - 200 млн грн;
Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн;
Айбокс Банк - 41 млн грн;
Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.

Дешевые кредиты или ОВГЗ?


Если первое, то только связанным лицам :mrgreen: Вон у ПУМБа нелегкий выбор - арбитраж на ОВГЗ под 8%, или какую-нибудь сестринскую компанию, входящую в СКМ, дешево прокредитовать...

Тем временем, Приват "последовал" рекомендациям Зеленского, Шмыгаля, Рожковой и всех остальных, кто бравировал о дешевой ипотеке, и... поднял на нее ставку... Та-дам - была UIRD 12М + 3%, стала UIRD 12М + 4%.

Игра в наперстки продолжается... Но льготной ставкой 1-го года 9,99%, может, каких-нибудь оленей и зацепят :lol:

https://privatbank.ua/kredity/ipoteka-pod-10
zРадио
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