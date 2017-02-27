vitaliian написав:переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
Обесценятся все бумажные деньги. А у квартиры есть другая, более важная ценность, чем денежное выражение её стоимости. Если я живу в квартире, то мне все равно какая её текущая стоимость на сегодня. Она мне служит для жизни и в этом её сегодняшняя ценность для меня. По американской методике, стоимость основного жилья даже не вкючается в расчет стоимости активов домохозяйства.
расскажите о квартирах и недвижимости тем кто до оккупации жил с аренды недвижимости на временно оккупированной территории Украины . золотой слиток цепочку под рубаху за пазуху и ушел , а квартиру с собой не заберешь . Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ... Не понимаю на что рассчитывают застройщики им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ... Нету у нашего населения покупательской способности купить что-то кроме супер эконом жилья ( типа современного общежития где 8 квартир на этаже и нет подземного да и вообще какого-либо паркинга) для меня загадка кто будет заселять эти пустые коробки ... они так по 10 лет и стоят пустые на 80%
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 лип, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?! Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.
так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ? може ще пропустив пару страшилок[/quote] Здається ви пропустили прийом ліків... Але я не Холява, тому рекомендувати не буду. Просто бачу, що вже процес запущений далі нікуди!
Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества. Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже - взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц - тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц - кушать и одеваться на 900 в месяц итого твои расходы минимум 2200 в месяц , а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ? не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц. Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты. Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
yama написав:Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Выкуплена и не заселена? В Киеве перекупами выкуплена немалая часть и не заселена. Думаю ситуация такая же во Львове, надо брать бо будет дороже. Корона подкоректировала этот рынок.
нихера там не будет, цена была большая до короны.
Киеврострой, строит уже по 8-16 домой одновременно. Это 40к квартир НОВЫХ. Рассрочка на 22 месяца под 0%. Ипотека нафиг не нужна. На 22 месяца можно использовать актив в виде карточного счета с 12%-10% (10%-8%)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества. Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже - взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц - тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц - кушать и одеваться на 900 в месяц итого твои расходы минимум 2200 в месяц , а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ? не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц. Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты. Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
zРадио написав: Все идет к базовому основному доходу для 90% американцев, который будет стимулировать экономно потреблять, но никак не накапливать...
Американцы давно уже не накапливают, а живут в кредит. Медийные сбережения американского домохозяйства сейчас $11,700, хотя средние еще порядка $175,00 за счет сверхбогатых. У многих миллионов мышь амбарная сдохла и одни долги. На этом фоне вы неплохо и жирно смотритесь. Скоро заставят вас, как богатеньких, за Джавеллины платить.
Я , попрежнему общаюсь со своими коллегами и друзьями детства . С тем ,кем учился , начинал работать , дрался , играл в футбол на ящик биомицина (Биле Мицное или Струмок 1,07 и 67 копеек соответственно),плавал на Хортицу,ловил рыбу и т.д.
После бесед с ними , я сделал вывод .,,,,Мы все сейчас идем к общей нищете , как в 60-70 годах . Только одно, мааааленькое различие ....тогда не было такого уровня преступности , наркотиков , такого количества аутистов . Я никогда не видел такого количества приватных авто возле покосившихся и провонянных общаг. Люди предпочитают жить в дерьме ,но с хорошей машиной . Такого количества безграмотных , ленивых и чванливых людей. Тогда работали ВСЕ ! И ЖИЛИ ПО СРЕДСТВАМ. Может быть потому что люди знали сколько и что они могут купить и строилось то , небогатое прошлое. Мне сейчас живется значительно легче , чем раньше . Но , мне приходится носится и вкалывать шо дурному . И Вы знаете , мне трудно . Может нашему заумному народу надо жить по средствам и по мозгам которые у них есть ? С Превиликим Уважением , отголосок прошлого .....
вы подняли хорошую тему , но я смотрю на нее под другим ракурсом Раньше для обеспечения базовых потребностей надо было вкалывать с лопатой серпом конем с утра до ночи на приусадебном участке : молотить зерно вручную ! молоть жерновами , носить воду из колодца, орать землю самому ( ну или окпать лопатой), или если круто повезло конем , косить сено на зиму и так далее и тому подобное и это все занимало львиную долю времени от весны и до осени , но зимой был относительный расслабон дал скотине пожрать утром вечером раз в неделю почистил навоз в коровнике \ свинарнике и целый день свободен валяйся на печи и все ну ладно за дровами мотнись . Теперь же автоматизация биотехнологии , трактор увеличили продуктивность труда в 100-1000 раз ! раньше 1-2 свиньи - 1 человек на обслуживании, теперь 1 человек на 10 000 свиней ! можно сказать в 1000 раз , ну есть конечно сопутствующие занятые там допустим строители автоматизаторы и так далее , но все равно как ни крути что бы пожрать и одеться работать казалось бы надо в 10 раз меньше ! НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
PS капча сломалась ! сервер капчи не отвечает зависает и не справляется с нагрузкой . у меня 10 раз капча зависала и только где-то с 15-ого раза удалось опубликовать сообщение . Это жесть ! я пробовал 4 разных браузера мозилу, хром, оперу , эксплорер и смог достучаться только через какой-то левый VPN . Поменяйте провайдера капчи
Moneta написав:Стало известно, что 10 июля НБУ прокредитовал 7 банков на общую сумму 5,1 млрд гривен под 6% годовых. Кредиты были выделены на 5 лет, их получили следующие финучреждения:
Банк Пивденный - 2,5 млрд грн; ПУМБ - 1,9 млрд грн; банк "Глобус" - 400 млн грн; банк "Авангард" - 200 млн грн; Коммерческий индустриальный банк - 57 млн грн; Айбокс Банк - 41 млн грн; Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.
Дешевые кредиты или ОВГЗ?
Если первое, то только связанным лицам Вон у ПУМБа нелегкий выбор - арбитраж на ОВГЗ под 8%, или какую-нибудь сестринскую компанию, входящую в СКМ, дешево прокредитовать...
Тем временем, Приват "последовал" рекомендациям Зеленского, Шмыгаля, Рожковой и всех остальных, кто бравировал о дешевой ипотеке, и... поднял на нее ставку... Та-дам - была UIRD 12М + 3%, стала UIRD 12М + 4%.
Игра в наперстки продолжается... Но льготной ставкой 1-го года 9,99%, может, каких-нибудь оленей и зацепят