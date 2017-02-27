Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества. Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже - взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц - тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц - кушать и одеваться на 900 в месяц итого твои расходы минимум 2200 в месяц , а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ? не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц. Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты. Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
я ж кажу цифри із стелі. Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою , ви пробували конкурувати з нашими "бомжами " на наших українських смітниках ? ось таке життя вам буде на базовий дохід, порівняйте це з українською допомогою по безробіттю скільки там зараз мінімум ? ( 1300 грн ? ) чи спробуйте виживати на ту ж мінімальну пенсію , так от і там це базовий дохід буде як мінімальна пенсія у нашого пенсіонера
У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает. Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.
Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.
Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились. Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.
Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной В темноте у терминалов - гарантированное попадание.
То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.
Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу
ну блин ..сам прошу поменять иногда айбокс не кушает мои деньги ( например еще недавно не кушал новую 1000) иногда это деньги полученные в соседнем банкомате. Мне в обменке рядом меняют наверное я не похож на ... и своим видом вызываю доверие ... Ну бывает одна купюра из 10-20 не хочет кушатся айбоксом