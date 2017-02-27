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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5908590959105911

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:55

  flyman написав:
  yama написав:
  Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство?
и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё :lol: или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества.
Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю :mrgreen:

просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже
- взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц
- тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц
- кушать и одеваться на 900 в месяц
итого твои расходы минимум 2200 в месяц ,
а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ?
не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц.
Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты.
Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость

переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
я ж кажу цифри із стелі. Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою , ви пробували конкурувати з нашими "бомжами " на наших українських смітниках ? ось таке життя вам буде на базовий дохід, порівняйте це з українською допомогою по безробіттю скільки там зараз мінімум ? ( 1300 грн ? ) чи спробуйте виживати на ту ж мінімальну пенсію , так от і там це базовий дохід буде як мінімальна пенсія у нашого пенсіонера
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:03

  Yuri_T написав:давно пора расслабиться и получать удовольствие))

не могу не вспомнить бородатый анекдот номер 742 ...
совет девушкам
- что делать если вас насилуют ?
- ...
- расслабиться и получать удовольствие :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:07

  Captain Obvious написав:Лохотрончик:

У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает.
Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.

Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.

Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились.
Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.

Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной
В темноте у терминалов - гарантированное попадание.

То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.

Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу

ну блин ..сам прошу поменять иногда айбокс не кушает мои деньги ( например еще недавно не кушал новую 1000) иногда это деньги полученные в соседнем банкомате. Мне в обменке рядом меняют :oops: наверное я не похож на ... и своим видом вызываю доверие ... Ну бывает одна купюра из 10-20 не хочет кушатся айбоксом :cry:
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