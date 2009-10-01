Alex2007 написав:до конца не понятна механика безусловного базового дохода, а точнее не ясно кто будет обеспечивать этот доход "рабам", за счет чего или кого? - государство? и главное кто будет тогда будет производить товары и услуги? - смысл вообще работать, предпринимателю/самозанятому надрывать ж...пу в бизнесе, если есть базовый доход (который возможно вполне его устроит), - лежи себе на печи и всё или занимайся творчеством, или кто во что горазд. Есть большой риск обычной деградации человечества. Идея базового дохода носит какие-то до конца непонятные социалистические идеи. Ладно - допустим, развитые государства могут себе это позволить. А как натянуть эту идею на наше государство - я вообще не представляю
просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже - взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц - тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц - кушать и одеваться на 900 в месяц итого твои расходы минимум 2200 в месяц , а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ? не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц. Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты. Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
я ж кажу цифри із стелі. Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою , ви пробували конкурувати з нашими "бомжами " на наших українських смітниках ? ось таке життя вам буде на базовий дохід, порівняйте це з українською допомогою по безробіттю скільки там зараз мінімум ? ( 1300 грн ? ) чи спробуйте виживати на ту ж мінімальну пенсію , так от і там це базовий дохід буде як мінімальна пенсія у нашого пенсіонера
У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает. Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.
Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.
Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились. Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.
Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной В темноте у терминалов - гарантированное попадание.
То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.
Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу
ну блин ..сам прошу поменять иногда айбокс не кушает мои деньги ( например еще недавно не кушал новую 1000) иногда это деньги полученные в соседнем банкомате. Мне в обменке рядом меняют наверное я не похож на ... и своим видом вызываю доверие ... Ну бывает одна купюра из 10-20 не хочет кушатся айбоксом
fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова. По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным».
И как при этом банки собираются бороться с неплательщиками? По нашим законам квартиру практически невозможно отобрать за неуплату кредита.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
yama написав: Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ... Не понимаю на что рассчитывают застройщики им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Харьков. Рядом со мной достраивают огромный ТБЦ (Diamond City, не хухры-мухры ), замороженный еще в 2009-10. При этом неподалеку еще пара-тройка БЦ поменьше. Место, конечно, неплохое, но... .
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex