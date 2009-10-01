|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 06:46
fler написав:
Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова.
По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых
получится экономическим путем, а не административным».
И как при этом банки собираются бороться с неплательщиками?
По нашим законам квартиру практически невозможно отобрать за неуплату кредита.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17441
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 06:59
yama написав:
Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики
им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Харьков.
Рядом со мной достраивают огромный ТБЦ (Diamond City, не хухры-мухры
), замороженный еще в 2009-10.
При этом неподалеку еще пара-тройка БЦ поменьше.
Место, конечно, неплохое, но...
.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17441
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 07:14
yama написав:
Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою
Да, такая и будет жизнь. Расплата за многотриллионные долги.
Одно ржавое авто за 500-1000 на семью. Жилье - автоприцеп.
Никаких айфонов каждый год, только бюджетные китайцы раз в 5 лет.
Одежду носить минимум 5 лет, а не выкидывать после каждого сезона. Покупать только сток.
Остальное барахло покупать в $1-магазинах и гараж-сейлах.
Утрирую, конечно, но "американская мечта" разваливается на глазах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17441
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 07:17
Proofy написав:
Выкуплена и не заселена? В Киеве перекупами выкуплена немалая часть и не заселена. Думаю ситуация такая же во Львове
Ну ок, викупили перекупи - а в них хто викуповує? Теж перекупи
, якщо yama пише, що купівельної спроможності населення вистачає лише на економ і то не всім!
yama написав:
Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
В граніт! ©
Але ще б хотілось і відповіді/варіанти почути від різних форумчан - чому так?
В чім справа?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8206
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:05
Долярчик написав:
якщо yama пише, що купівельної спроможності населення вистачає лише на економ і то не всім!
что значит покупательской способности? продали одну квартиру купили другую, можно подумать все квартиры покупаются с накопленных зарплат.
Есть разница продается во Львове 100 или 10000 квартир в месяц. Потенциально это означает у какого количества людей появится нужна сумма для покупки другой квартиры.
yama написав:
продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
никакого парадокса, при натуральном хозяйстве задействованы все включая детей, а сейчас безработица. Уже свершившийся факт что прогресс вызывает не всеобщее богатство а безработицу.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 лип, 2020 08:24, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16
flyman написав: freeze написав:
Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.
могу помочь вирулить тєму НБУ: єсть диплом банкіра і сертифікат KSE
(привіт Мілованову
),
А компромат на тебе є?
Якщо немає, тоді пацикам ти не підійдеш, нема за що тебе взяти буде...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1597
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:22
yama написав: Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики
им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Нету у нашего населения покупательской способности купить что-то кроме супер эконом жилья ( типа современного общежития где 8 квартир на этаже и нет подземного да и вообще какого-либо паркинга) для меня загадка кто будет заселять эти пустые коробки
... они так по 10 лет и стоят пустые на 80%
Ну, як хто? Ті, хто не захотять жити під рашкінським чоботом і вирішать поїхати ближе до галичан, до ЄС. Імхо, багато людей ще має запасний аеродром у Львові.
зі. А ви, російськомовний, наприклад, вирішете поближче до своїх родичів у Москві перебратись. Нормальний процес міграції в залежності від менталітету.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1597
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:26
yama написав:НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой
. Так спрашивается что за фигня ?
продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
Йо, ріалі впахуєте 350 днів в рік? І як фінансовий результат?
зі. Якщо 9-12 годин штани протирати в конторі, то це не впахування - це сучасне осознане
рабство (мазохізм)!
ззі. Ті, хто впахує реально 9-12 годин 350 днів в рік має, імхо, дофіга. Квартири, машини, грощі. Чи не так?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1597
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19479
|2398506
|
|
|7048
|1589769
|
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
|
|494
|102894
|
|