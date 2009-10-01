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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5908590959105911

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 243
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
70
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 06:46

  fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова.
По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых :mrgreen: получится экономическим путем, а не административным».

И как при этом банки собираются бороться с неплательщиками?
По нашим законам квартиру практически невозможно отобрать за неуплату кредита.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 06:59

  yama написав: Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики :shock: им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...

Харьков.
Рядом со мной достраивают огромный ТБЦ (Diamond City, не хухры-мухры :wink: ), замороженный еще в 2009-10.
При этом неподалеку еще пара-тройка БЦ поменьше.
Место, конечно, неплохое, но... :shock: .
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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  yama написав: Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою

Да, такая и будет жизнь. Расплата за многотриллионные долги.
Одно ржавое авто за 500-1000 на семью. Жилье - автоприцеп.
Никаких айфонов каждый год, только бюджетные китайцы раз в 5 лет.
Одежду носить минимум 5 лет, а не выкидывать после каждого сезона. Покупать только сток.
Остальное барахло покупать в $1-магазинах и гараж-сейлах.

Утрирую, конечно, но "американская мечта" разваливается на глазах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:17

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

  Proofy написав:Выкуплена и не заселена? В Киеве перекупами выкуплена немалая часть и не заселена. Думаю ситуация такая же во Львове

Ну ок, викупили перекупи - а в них хто викуповує? Теж перекупи :) , якщо yama пише, що купівельної спроможності населення вистачає лише на економ і то не всім!
  yama написав:Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс

В граніт! ©
Але ще б хотілось і відповіді/варіанти почути від різних форумчан - чому так?
В чім справа?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:якщо yama пише, що купівельної спроможності населення вистачає лише на економ і то не всім!
что значит покупательской способности? продали одну квартиру купили другую, можно подумать все квартиры покупаются с накопленных зарплат.

Есть разница продается во Львове 100 или 10000 квартир в месяц. Потенциально это означает у какого количества людей появится нужна сумма для покупки другой квартиры.

  yama написав:продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
никакого парадокса, при натуральном хозяйстве задействованы все включая детей, а сейчас безработица. Уже свершившийся факт что прогресс вызывает не всеобщее богатство а безработицу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 лип, 2020 08:24, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16

  flyman написав:
  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

могу помочь вирулить тєму НБУ: єсть диплом банкіра і сертифікат KSE (привіт Мілованову :D ),

А компромат на тебе є?
Якщо немає, тоді пацикам ти не підійдеш, нема за що тебе взяти буде...
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:22

  yama написав: Я вообще в шоке сколько в г.Львов строится жилой и коммерческой недвижимости , и большинство этой недвижимости на 90% не заселена ...
Не понимаю на что рассчитывают застройщики :shock: им просто некуда девать деньги, но тогда почему строят по принципу финансовой пирамиды ... одни парадоксы ... Недвижимость никто не покупает но ее строят ...и строят и строят ... либо они что-то знают либо им просто некуда девать деньги ...
Нету у нашего населения покупательской способности купить что-то кроме супер эконом жилья ( типа современного общежития где 8 квартир на этаже и нет подземного да и вообще какого-либо паркинга)
для меня загадка кто будет заселять эти пустые коробки ... они так по 10 лет и стоят пустые на 80%

Ну, як хто? Ті, хто не захотять жити під рашкінським чоботом і вирішать поїхати ближе до галичан, до ЄС. Імхо, багато людей ще має запасний аеродром у Львові.

зі. А ви, російськомовний, наприклад, вирішете поближче до своїх родичів у Москві перебратись. Нормальний процес міграції в залежності від менталітету.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:26

  yama написав:НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс

Йо, ріалі впахуєте 350 днів в рік? І як фінансовий результат?

зі. Якщо 9-12 годин штани протирати в конторі, то це не впахування - це сучасне осознане рабство (мазохізм)!

ззі. Ті, хто впахує реально 9-12 годин 350 днів в рік має, імхо, дофіга. Квартири, машини, грощі. Чи не так?
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