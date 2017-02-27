не могу не вспомнить бородатый анекдот номер 742 ...
совет девушкам
- что делать если вас насилуют ?
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- расслабиться и получать удовольствие
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:03
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:07
ну блин ..сам прошу поменять иногда айбокс не кушает мои деньги ( например еще недавно не кушал новую 1000) иногда это деньги полученные в соседнем банкомате. Мне в обменке рядом меняют наверное я не похож на ... и своим видом вызываю доверие ... Ну бывает одна купюра из 10-20 не хочет кушатся айбоксом
Додано: Вів 14 лип, 2020 06:46
И как при этом банки собираются бороться с неплательщиками?
По нашим законам квартиру практически невозможно отобрать за неуплату кредита.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: Вів 14 лип, 2020 07:14
Да, такая и будет жизнь. Расплата за многотриллионные долги.
Одно ржавое авто за 500-1000 на семью. Жилье - автоприцеп.
Никаких айфонов каждый год, только бюджетные китайцы раз в 5 лет.
Одежду носить минимум 5 лет, а не выкидывать после каждого сезона. Покупать только сток.
Остальное барахло покупать в $1-магазинах и гараж-сейлах.
Утрирую, конечно, но "американская мечта" разваливается на глазах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:37
Сам неделю назад менял новую 200ку возле айбокса так как тот не хотел хавать новый экземпляр купюры. Снял ее с банкомата Приватбанка, 100% оригинал.
Интересно, где то уже написали обо мне?типо мошенник пытался 200ку обменять фальшивую
Life is good.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:37
Думаю, что инвестиции в новую недвижимость это как покупка доллара по 23 год назад, когда все были уверены, что шабаш с высокопроцентными ОВГЗ не закончится никогда.
Война ведь закончится, все советское высоколиквидное и не только будет до конца разграблено, из чернобыльской зоны закончат вывозить лес, стройматериалы, металл, стройматериалы. И только после этого тот, кто волею судьбы или по глупости останется при власти, начнет строить экономику на экономических принципах, развивать государство рьяно отстаивая государственные интересы. Другого пути не существует.
По этому пути пошли в принципе все страны бывшего СССР. Просто Украина оказалась более богата на советское наследие в положительном смысле (промышленность, наука, сельское хозяйство), чем другие страны. Возьмем к примеру Литву. Советское наследство было разграблено там через 5-8 лет и стало понятно, что других источников дохода, кроме как развивать собственную экономику в стране нет. Путь развития экономики по существу не так важен. Он влияет лишь на скорость развития. Поэтому важен только тренд на развитие, который задает правительство и другие органы власти.
В этой связи становится ясным, что все ветви власти должны быть в этом контексте едиными для получения эффекта синергии. А не так как в басне про лебедя, щуку и рака.
НБУ, судебная система, ВР, президент и правительство должны действовать для достижения одной цели. Все остальные предположения опасны и вредны для экономики. Развитые в экономическом смысле страны знают это как Отче наш.
Как только тренд на экономическое развитие будет сформирован властью первое, что мы увидим, будет рост спроса на недвижимость, которая является основой для ведения любого бизнеса. И тут рост цен на нее сможет многих удивить. И многие начнут упрекать себя в том, что не покупали ее в 1999, 2009, 2015, 2020 году.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
поэтому любой бизнесмен по устоявшейся традиции начинает бизнес с покупки квартиры на трое как "основы для ведения любого бизнеса"?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:25
Чтоб, ждём пятницы,это важно.
Единственным источником власти и суверенитета есть центральный банк.
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