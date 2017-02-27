Додано: Вів 14 лип, 2020 08:37

Думаю, что инвестиции в новую недвижимость это как покупка доллара по 23 год назад, когда все были уверены, что шабаш с высокопроцентными ОВГЗ не закончится никогда.



Война ведь закончится, все советское высоколиквидное и не только будет до конца разграблено, из чернобыльской зоны закончат вывозить лес, стройматериалы, металл, стройматериалы. И только после этого тот, кто волею судьбы или по глупости останется при власти, начнет строить экономику на экономических принципах, развивать государство рьяно отстаивая государственные интересы. Другого пути не существует.



По этому пути пошли в принципе все страны бывшего СССР. Просто Украина оказалась более богата на советское наследие в положительном смысле (промышленность, наука, сельское хозяйство), чем другие страны. Возьмем к примеру Литву. Советское наследство было разграблено там через 5-8 лет и стало понятно, что других источников дохода, кроме как развивать собственную экономику в стране нет. Путь развития экономики по существу не так важен. Он влияет лишь на скорость развития. Поэтому важен только тренд на развитие, который задает правительство и другие органы власти.



В этой связи становится ясным, что все ветви власти должны быть в этом контексте едиными для получения эффекта синергии. А не так как в басне про лебедя, щуку и рака.



НБУ, судебная система, ВР, президент и правительство должны действовать для достижения одной цели. Все остальные предположения опасны и вредны для экономики. Развитые в экономическом смысле страны знают это как Отче наш.



Как только тренд на экономическое развитие будет сформирован властью первое, что мы увидим, будет рост спроса на недвижимость, которая является основой для ведения любого бизнеса. И тут рост цен на нее сможет многих удивить. И многие начнут упрекать себя в том, что не покупали ее в 1999, 2009, 2015, 2020 году.