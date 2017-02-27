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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59085909591059115912>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 244
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:03

  Yuri_T написав:давно пора расслабиться и получать удовольствие))

не могу не вспомнить бородатый анекдот номер 742 ...
совет девушкам
- что делать если вас насилуют ?
- ...
- расслабиться и получать удовольствие :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:07

  Captain Obvious написав:Лохотрончик:

У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает.
Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.

Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.

Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились.
Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.

Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной
В темноте у терминалов - гарантированное попадание.

То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.

Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу

ну блин ..сам прошу поменять иногда айбокс не кушает мои деньги ( например еще недавно не кушал новую 1000) иногда это деньги полученные в соседнем банкомате. Мне в обменке рядом меняют :oops: наверное я не похож на ... и своим видом вызываю доверие ... Ну бывает одна купюра из 10-20 не хочет кушатся айбоксом :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 06:46

  fler написав:Возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку, но при условии, что макростабильность в стране будет сохранена», - отметила Рожкова.
По ее словам, цена уже к тому моменту будет доступна: «для самых качественных заемщиков 10% годовых :mrgreen: получится экономическим путем, а не административным».

И как при этом банки собираются бороться с неплательщиками?
По нашим законам квартиру практически невозможно отобрать за неуплату кредита.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:14

  yama написав: Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою

Да, такая и будет жизнь. Расплата за многотриллионные долги.
Одно ржавое авто за 500-1000 на семью. Жилье - автоприцеп.
Никаких айфонов каждый год, только бюджетные китайцы раз в 5 лет.
Одежду носить минимум 5 лет, а не выкидывать после каждого сезона. Покупать только сток.
Остальное барахло покупать в $1-магазинах и гараж-сейлах.

Утрирую, конечно, но "американская мечта" разваливается на глазах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16

  flyman написав:
  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

могу помочь вирулить тєму НБУ: єсть диплом банкіра і сертифікат KSE (привіт Мілованову :D ),

А компромат на тебе є?
Якщо немає, тоді пацикам ти не підійдеш, нема за що тебе взяти буде...
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:34

Укргазбанк 100 USD : 2700.00 - 2720.00
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:37

  yama написав:
  Captain Obvious написав:Лохотрончик:

У терминала или где еще могут попросить поменять новую купюру на старую, типа аппарат не принимает.
Она ок, нового образца, подлинность сомнений не вызовет.

Пауза, спустя минуту что-то там не получается, просят еще пару купюр поменять, уже не новые, а просто разбить.

Еще из рук я почувствовал фальш, взяв в руки, сомнения испарились.
Чуйка сразу кричит что треш, и какие-то элементы с краской чуть не так отражают свет.

Качество бумаги - на уровне настоящей! но слегка потасканной
В темноте у терминалов - гарантированное попадание.

То что подделка, и по факту сопоставив нелогичные действия по размену купюр (сначала 200 на 200, потом еще одну мою 200 на 100 и две 50), и наживку из подлинной - сомнений нет.

Еще раз, - печать и краски, бумага - крайне близки к оригиналу

ну блин ..сам прошу поменять иногда айбокс не кушает мои деньги ( например еще недавно не кушал новую 1000) иногда это деньги полученные в соседнем банкомате. Мне в обменке рядом меняют :oops: наверное я не похож на ... и своим видом вызываю доверие ... Ну бывает одна купюра из 10-20 не хочет кушатся айбоксом :cry:

Сам неделю назад менял новую 200ку возле айбокса так как тот не хотел хавать новый экземпляр купюры. Снял ее с банкомата Приватбанка, 100% оригинал.
Интересно, где то уже написали обо мне?типо мошенник пытался 200ку обменять фальшивую :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:37

Думаю, что инвестиции в новую недвижимость это как покупка доллара по 23 год назад, когда все были уверены, что шабаш с высокопроцентными ОВГЗ не закончится никогда.

Война ведь закончится, все советское высоколиквидное и не только будет до конца разграблено, из чернобыльской зоны закончат вывозить лес, стройматериалы, металл, стройматериалы. И только после этого тот, кто волею судьбы или по глупости останется при власти, начнет строить экономику на экономических принципах, развивать государство рьяно отстаивая государственные интересы. Другого пути не существует.

По этому пути пошли в принципе все страны бывшего СССР. Просто Украина оказалась более богата на советское наследие в положительном смысле (промышленность, наука, сельское хозяйство), чем другие страны. Возьмем к примеру Литву. Советское наследство было разграблено там через 5-8 лет и стало понятно, что других источников дохода, кроме как развивать собственную экономику в стране нет. Путь развития экономики по существу не так важен. Он влияет лишь на скорость развития. Поэтому важен только тренд на развитие, который задает правительство и другие органы власти.

В этой связи становится ясным, что все ветви власти должны быть в этом контексте едиными для получения эффекта синергии. А не так как в басне про лебедя, щуку и рака.

НБУ, судебная система, ВР, президент и правительство должны действовать для достижения одной цели. Все остальные предположения опасны и вредны для экономики. Развитые в экономическом смысле страны знают это как Отче наш.

Как только тренд на экономическое развитие будет сформирован властью первое, что мы увидим, будет рост спроса на недвижимость, которая является основой для ведения любого бизнеса. И тут рост цен на нее сможет многих удивить. И многие начнут упрекать себя в том, что не покупали ее в 1999, 2009, 2015, 2020 году.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Как только тренд на экономическое развитие будет сформирован властью первое, что мы увидим, будет рост спроса на недвижимость, которая является основой для ведения любого бизнеса. И тут рост цен на нее сможет многих удивить. И многие начнут упрекать себя в том, что не покупали ее в 1999, 2009, 2015, 2020 году.
поэтому любой бизнесмен по устоявшейся традиции начинает бизнес с покупки квартиры на трое как "основы для ведения любого бизнеса"?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Чтоб, ждём пятницы,это важно.
Единственным источником власти и суверенитета есть центральный банк.
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