yama написав:просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже - взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц - тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц - кушать и одеваться на 900 в месяц итого твои расходы минимум 2200 в месяц , а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ? не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц. Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты. Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость
переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
я ж кажу цифри із стелі. Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою , ви пробували конкурувати з нашими "бомжами " на наших українських смітниках ? ось таке життя вам буде на базовий дохід, порівняйте це з українською допомогою по безробіттю скільки там зараз мінімум ? ( 1300 грн ? ) чи спробуйте виживати на ту ж мінімальну пенсію , так от і там це базовий дохід буде як мінімальна пенсія у нашого пенсіонера
так ти вище правильно зауважив:
НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
і як це запаречує можливість переходу на базовий дохід, давай назвем по іншому "рента жителя". Багато країн мають подібні фонди. В Норвегії, Алясці, РФ..., куди йде рента від добування корисних копалин. В нас таке можливе: газ, нафта, руда...
я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая: "2 місяці в рік робиш на полі (2 години в день), годуєш сім"ю 6 чоловік, півроку будуєш будинок (2 години в день) решта 4 місяці відпочинку, за 5 років - 5 будинків", це в "бідному" селі, а в "багатому" Бангкоку робота з ранку до ночі, а життя як ніщеброда
yama написав: Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою
Да, такая и будет жизнь. Расплата за многотриллионные долги. Одно ржавое авто за 500-1000 на семью. Жилье - автоприцеп. Никаких айфонов каждый год, только бюджетные китайцы раз в 5 лет. Одежду носить минимум 5 лет, а не выкидывать после каждого сезона. Покупать только сток. Остальное барахло покупать в $1-магазинах и гараж-сейлах.
Утрирую, конечно, но "американская мечта" разваливается на глазах.
а хто хоче "шикувати", тоді йди пахай на дядю Сема
yama написав:Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
Никакого парадокса. Столь же многократно выросло потребление. 150 лет назад все потребление заключалось в пожрать и пару раз в жизни купить одежду. Теперь нам подавай автомобиль, компьютер, компьютер с возможность звонить, кучу бытовой техники ... Причем все это, включая одежду и обувь, которые раньше передавались по наследству, требует постоянного обновления благодаря программируемому старению. Создан культ прогресса, который часто бессмысленен, но создает огромную занятость. Если мы сейчас вернемся на уровень техники 20-летней давности, мы получим почти все, что имеем сейчас, но с меньшим количеством рюшечек, а занятость упадет в разы. Я готов прямо сейчас пересесть с современной машины на новый Кадиллак Эльдорадо образца 69 года Но экономика этого не простит
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!